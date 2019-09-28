أمطار على بعض مناطق الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي) هطلت أمطار الخير على بعض المناطق بالدولة، بعد تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً، وكانت هطلت أمطار متوسطة على شمال مدينة العين، وغربها في مناطق «بدع بنت مسعود» والنباغ وخفيفة إلى متوسطة في الهير، وبعض المناطق الأخرى. ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، فإن الطقس المتوقع لليوم غائم جزئياً بوجه عام، وغائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال تكون السحب الركامية بعد الظهر. فيما يتوقع أن يكون الطقس غداً رطباً صباحاً على السواحل، خاصة شمالاً، وقد يتشكل الضباب.

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