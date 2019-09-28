«بلدية الحمرية»: مشاريع حيوية خلال النصف الثاني من العام

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية إطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية في النصف الثاني من العام الحالي في مختلف المجالات لتدعيم خطة البلدية الاستراتيجية 2019 – 2021، وتحقيق رؤيتها، وذلك في مجالات متعددة لتعزيز مسؤولية البلدية المجتمعية وريادة خدماتها ومختلف أعمالها ستطلق البلدية

وأوضح أن دائرة الأشغال العامة بالشارقة تعمل حالياً على إنجاز مشاريع حيوية وحضارية بالحمرية خلال النصف الثاني من العام 2019، والمتمثلة في تطوير حديقة الشاطئ، وإنشاء مجلس ضاحية الحمرية، والطابق الثاني من سكن عمال البلدية، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من إنشاء الحديقة العامة بالحمرية شرق والتي تشتمل على الأسوار، ومضمار الدراجات الهوائية بالحديقة بطول (1000م)، وذلك بهدف تلبية احتياجات الأهالي من الخدمات المتنوعة من جهة، وجذب الاستثمارات للمنطقة من جهة أخرى، وبما يدفع باتجاه التنمية المستدامة.

وأشار في حوار مع «الاتحاد» إلى أن البلدية حققت في النصف الأول من العام الحالي عبر مختلف أقسامها إنجازات تفاوتت بين الهندسية والمجتمعية والثقافية والزراعية وفي المجالات المرتبطة بالسلامة والصحة العامة، علاوة على تسوية مساحات تزيد عن مليون ونصف متر مربع من أراضي الحمرية، بجانب إنجاز 100 ألف متر مكعب كأعمال دفان بالحمرية شرق وغرب خلال النصف الأول من العام 2019.

كما تم إصدار 21 شهادة اعتماد مخططات هندسية، وإصدار 22 طلب إجازة بناء، وإصدار 8 شهادات إنجاز لمباني المشاريع، وتنفيذ 188 حملة على مواقع البناء تحت الإنشاء، وذلك في إطار الرقابة على المشاريع والمباني قيد الإنشاء.

ووفقاً للشامسي، حرر قسم الرقابة والتفتيش البلدي (35) مخالفة مختلفة لمرتادي الشاطئ خلال النصف الأول من العام 2019، ونجحت البلدية في خفض المخالفات بنسبة 40% مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت، ويعزى ذلك بسبب زيادة الوعي لدى مرتادي الشاطئ واحترامهم للتعليمات والقوانين جراء الفعاليات والحملات التوعوية التي تنفذها البلدية.

أما فيما يخص الصحة العامة فقد نفذت البلدية العديد من الحملات خلال النصف الأول من العام 2019 غطت من خلالها (7100) موقع لمكافحة الحشرات، بجانب تنفيذ (2) حملة رمضانية لمكافحة الحشرات في خيم الإفطار والمساجد ومصلى العيد، واستقبال (193) طلباً لخدمة مكافحة الآفات المنزلية والتي جرى تنفيذها كاملةً، وتنفيذ (250) زيارة لعدد من المؤسسات الحكومية والمؤسسات والمواقع والمدارس والمنشآت وصالونات الحلاقة بمنطقة الحمرية والمنطقة الحرة لمكافحة النمل والقوارض، علاوة على التغطية اليومية بالرش الضبابي لمكافحة الحشرات الطائرة بالحدائق والمنتزهات ومنطقة الشاطئ.

ونفذت شعبة رقابة الأغذية بالبلدية (746) زيارة تفتيشية لمواقع تقديم الخدمات الغذائية بمنطقة الحمرية والمنطقة الحرة، متضمنة سلسلة من الإجراءات، وتم رصد وتحرير (95) مخالفة صحية وإنذار، بجانب تنفيذ جولات رقابية على المحال والمنافذ الغذائية والاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، وتم مصادرة (138 كغم) من اللحوم والأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك.

وعلى صعيد ورش التدريب، نفذت بلدية الحمرية (3) ورش تدريبية تخصصية ومحاضرات تفاعلية لكوادر البلدية، وذلك تعزيزاً لثقافة الأداء الأمثل لدى الموظفين وإشراكهم في التخطيط الاستراتيجي البناء، بالإضافة لاستمرار البلدية بالعمل وفقاً للاعتماد الدولي لشهادة الجودة (ISO 20121) الخاصة بتنظيم واستضافة الأحداث المستدامة (إدارة الفعاليات)، بجانب الاستمرارية بالعمل بنظام الإدارة المتكامل (IMS) الذي يجمع بين المواصفة القياسية الدولية «إدارة الجودة الشاملة (ISO9001/‏‏‏‏‏2015)، ومتطلبات نظام إدارة البيئة (ISO14001)، ومتطلبات نظام السلامة والصحة المهنية (OHSAS18001).

ومن بين المشاريع التي تم إنجازها بالتعاون مع دائرة الأشغال، مشروع تطوير مصنع الثلج، الذي سينعكس إيجاباً على تحسين نوعية المنتج بجانب تغييره من إنتاج حبيبات إلى قوالب ثلجية تخدم الصيادين في المنطقة، حيث تم رفع كفاءة المصنع من 15 طناً إلى 25 طناً يومياً لمواكبة الطلب المتنامي عليه من قبل صيادي المنطقة، بالإضافة إلى مشروع قرية التراث بالحمرية.

أما عن الخدمات الزراعية، عملت البلدية على زيادة المسطحات الخضراء ومساحات التشجير، خلال النصف الأول من العام 2019 من خلال زراعة (10 آلاف متر مربع) من مساحات التشجير، ويعمل قسم الزراعة والحدائق على زراعة 4 آلاف شتلة تشمل النخيليات وأشجار الزينة ومغطيات التربة، بالإضافة لزراعة (50000) من الورود الموسمية، وأضاف: أن دائرة الأشغال العامة بالشارقة تعمل حالياً على إنجاز جملة أخرى من المشاريع الحيوية والحضارية بالحمرية خلال النصف الثاني من العام 2019،

وأكد الشامسي أن العمل جارٍ لإنجاز مشروع سكن عمال بلدية الحمرية من خلال إضافة طابق ثانٍ جديد للسكن الموجود حالياً. وقال: يجري العمل على الحديقة العامة بالحمرية شرق، وتطوير مضمار الدراجات الهوائية فتقدر المساحة الإجمالية للمشروع نحو (61.588 متراً مربعاً) وسيخدم هذا المشروع أهالي مدينة الحمرية ويعزز من منظومة الخدمات المقدمة لهم، ويعمل على جذب أطفال وشباب المنطقة وأهاليهم لقضاء الأوقات بالإجازات وملء أوقات الفراغ لديهم، ومشيراً إلى المشروع يشتمل على الأسوار ومضمار الدراجات الهوائية بالحديقة بطول (1000م).

تعزيز الصحة العامة

تضطلع بلدية الحمرية بالعديد من الخدمات المتعلقة بتسوية الأراضي وتوريد أعمال الدفان للأراضي السكنية، وإصدار تصاريح الهدم والإزالة والتسوية، ومتابعة الإنجاز بالمشاريع الحكومية مع الجهات المختصة والمعنية، بالإضافة إلى الحرص على التنمية المجتمعية في مختلف الأعمال، وتقديم مختلف أوجه الدعم الهندسي والإشرافي لمشاريع المنطقة، وتعزيز الصحة العامة في أرجاء مدينة الحمرية.

سلامة الشاطئ

قامت البلدية في إطار الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز برامج الأمن والسلامة على امتداد شاطئ الحمرية، بالتعاقد مع شركة (تورنيدو توتال لاند سكيب للسلامة الشاطئية والإنقاذ) المتخصصة بالإنقاذ البحري، حيث تم تجهيز الشاطئ ليشتمل على منصات للمراقبة البحرية، ومنقذين متخصصين ومجهزين بأحدث وسائل السلامة العامة والإنقاذ البحري والإسعافات الأولية وأطواق النجاة، لافتاً أن عمل الشركة يمتد على الشاطئ بشكل يومي خلال الفترات من شروق الشمس حتى غروبها.