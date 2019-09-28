3 مشاريع طرق في الظفرة خلال العام الجاري

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أنجزت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» 3 مشاريع طرق في منطقة الظفرة خلال العام الجاري، بهدف توفير شبكة طرق متميزة تتوافق مع المعايير العالمية وإطار حرص الشركة على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

وتتضمن المشاريع التي تم الانتهاء منها مشروع تحسين السلامة المرورية على طريق المقطرة - حميم بامتداد طولي يبلغ نحو 140 كيلو متراً، حيث قامت مساندة بإجراء صيانة وتحسين السلامة المرورية للطريق الواصل بين المقطرة وحميم، بما يتناسب مع معايير السلامة المرورية، وبما يتناسب مع الزيادة في عدد المركبات المستخدمة للشارع في الوقت الحالي.

كما تم أيضاً إنجاز مشروع إنشاء تقاطع جسر الأريام على شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي، والذي يعد واحداً من المشاريع الحيوية، التي تهدف إلى تطوير وتحسين شبكة الطرق الرئيسة في إمارة أبوظبي، حيث يربط جزيرة الأريام التي تبعد قرابة 60 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي بشارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي، ما يسهل الحركة المرورية للدخول والخروج من الجزيرة في جميع الاتجاهات.

وعمل على تنفيذ المشروع نحو 450 مهندساً وعاملاً لإنشاء جسر رئيس وجسر للخدمات ومداخل ومخارج الجسر، بالإضافة إلى شبكة صرف المياه السطحية ومرافقها، مع تركيب اللوحات الإرشادية والعلامات المرورية، إلى جانب تزويد المشروع بإضاءة تعمل بنظام الصمامات الباعثة للضوء LED لإنارة الجسر والمداخل والمخارج، الأمر الذي يسهم في تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة نحو 41% على أقل تقدير.

وتضمن المشروع صيانة للطريق الرئيس الرابط بين جزيرة الأريام والجسر الجديد بطول 12.2 كيلومتر وتوفير وسائل السلامة المرورية على الطريق من دهانات طريق ولوحات مرورية وعاكسات ضوئية أرضية بهدف توفير حركة مرورية آمنة على الطريق.

طريق الياسي يلبي احتياجات السكان

شملت قائمة المشاريع المنجزة خلال العام الجاري أيضاً مشروع شارع محمد الفلاحي الياسي بتكلفة 636 مليون درهم الذي يربط مدينة زايد بمدينة المرفأ ويبلغ طوله 52.2 كم ويختصر 50 بالمائة من المسافة السابقة «50 كيلو متراً»، ويلبي احتياجات السكان من خدمات ومرافق وفق أعلى معايير السلامة والأمان وتم تزويده بأجهزة إضاءة تعمل بنظام الصمامات الباعثة للضوء LED لإنارة الطريق والتقاطعات، حيث تم تركيب 879 عمود إنارة بطول الطريق، بعدد مصابيح إنارة 1502 تعمل بنظام الصمامات الباعثة للضوء LED، الأمر الذي سيسهم في تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة نحو 60 بالمئة على أقل تقدير»، كما تضمن إنشاء طريق مزدوج بعرض 11.5 متر بحارتين في كل اتجاه، بالإضافة إلى كتفي الطريق.

ويتكون المشروع الجديد من طريق مزدوج بحارتين في كل اتجاه، وإنارة للطريق وشبكة لصرف مياه الأمطار، ونفقين للالتفاف والدوران للسيارات والجمال، بالإضافة إلى إنشاء عبارات وثلاثة جسور حماية خدمات، بالإضافة إلى أعمال حماية خطوط الري والاتصالات وخطوط المياه ونقل الكهرباء العلوية إلى تحت الأرض، كما تم تركيب أنظمة إضاءة اقتصادية تحقق توفيراً في استهلاك الطاقة بنحو 60%، وتمنح الطريق إضاءة أفضل وجودة أعلى، مقارنة مع الأنظمة القديمة، فضلاً عن مساهمتها في خفض تكلفة التشغيل ومتطلبات الصيانة، والحد من الانبعاثات الكربونية، كما تضمن تنفيذ معابر لتخفيف الاصطدام مع الحيوانات المحلية وخفض عدد الحوادث، إضافة إلى إنشاء سياج لحماية الطريق من تجمع الرمال المتحركة. ويقلل طريق مدينة زايد المرفأ الجديد زمن الرحلة بين المدينتين.