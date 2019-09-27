المنصوري يسجل فيلما يوثق الحياة على متن محطة الفضاء الدولية

بدأ رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يومه الثاني على متن محطة الفضاء الدولية بالتواصل مع فريق العمل الموجود في المحطات الأرضية في موسكو دبي وهيوستن وتحدث مع الفريق الأرضي وأبلغهم بجدوله اليومي.

ونظم لقاءان مباشران أحدهما عبر الفيديو والآخر عبر موجات الراديو بين "المنصوري" وعدد من طلاب المدارس والجمهور من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي وذلك بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وأتيحت للحضور فرصة طرح الأسئلة والتفاعل مع المنصوري. وتمحورت الأسئلة حول شعوره لحظة الانطلاق وحول الجاذبية الصغرى والتأقلم معها. كما سئل المنصوري عن إحساسه حين شاهد الأرض من الفضاء وما إذا كان قد شاهد دولة الإمارات. وقال إنه كان أجمل شعور لديه حين شاهد الوطن من الفضاء.

وكان المنصوري في مختبر كولومبوس التابع للوحدة الأوروبية على متن محطة الفضاء الدولية، في وقت إجراء اتصال الفيديو.. وتحدث مع الدكتورة حنان السويدي طبيبة رواد الفضاء التي تتابع حالته الصحية طوال فترة وجوده في الفضاء.

وسجل المنصوري فيلما مدته ساعة يوثق الحياة على متن محطة الفضاء الدولية ومكوناتها، إضافة إلى الأنشطة التي يقوم بها رواد الفضاء في حين سجل يومياته لمدة 15 دقيقة.

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وأجرى هزاع المنصوري تجربة على ديناميات السوائل في الفضاء، وذلك للتحقق من سلوك السوائل تحت معامل الجاذبية القياسي /?-gravity/ وتناول الجزء الأول من التجربة المسائل التكنولوجية المتصلة بتسرب السوائل أثناء الحركة في الفضاء بينما رصد الجزء الثاني اضطراب الموجة الشعرية على سطح طبقة سائلة في بيئة منخفضة الجاذبية.

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ثم باشر هزاع، بعد ذلك، إجراء عدد من التجارب التي يحملها معه من مدارس دولة الإمارات ضمن مبادرة العلوم في الفضاء التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قد أجرى اتصالا مع هزاع المنصوري اليوم في ثاني أيام وجوده على متن محطة الفضاء الدولية وذلك خلال زيارة سموه لمقر مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي مهنئا إياه بوصوله بحفظ الله ورعايته إلى المحطة في إنجاز تاريخي لدولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى هزاع المنصوري وتمنياته له بالتوفيق في أول رحلة إماراتية مأهولة إلى الفضاء مع كونه أول رائد فضاء عربي يزور محطة الفضاء الدولية محققا طموح زايد في بلوغ الفضاء.