جامعة الإمارات: توسع أكاديمي في مجال الفضاء

عمر الحلاوي (العين)

نظمت جامعة الإمارات منصة لمشاهدة البث المباشر لرحلة محطة الفضاء التي انطلقت من بايكونور في كازاخستان وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري وذلك في المبنى الهلالي بحضور الدكتور محمد البيلي مدير الجامعة والدكتورة نعيمة الدرمكي عميدة شؤون الطلاب وأساتذة الجامعة والإداريين والطلاب، وتفاعل الطلاب والطالبات مع الحدث التاريخي العظيم لدولة الإمارات والأمة العربية، ورفرفت أعلام دولة الإمارات في قاعة المشاهدة لحظة انطلاق الرحلة التي حملت معها الأمل والمستقبل والطموح والتحدي.

وأكد الدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات، أن رحلة الفضاء تعتبر حدثاً تاريخياً وإنجازاً عظيماً لدولة الإمارات تواكبه الجامعة باهتمام كبير، وذلك ضمن استراتيجية الدولة في التوسع بمجال الفضاء كأحد المجالات العلمية الرئيسية في التنافسية العالمية، حيث تساهم جامعة الإمارات في مجال الفضاء وعلوم الطيران من خلال إنشاء مركز أكاديمي متخصص لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، بالإضافة لطرح برامج أكاديمية متخصصة على مستوى البكالوريوس والماجستير لتحقيق أجندة الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071 .

ولفت إلى أن الجامعة تابعت بفخر واعتزاز رحلة مركبة الفضاء وعلى متنها هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي والذي حقق حلم وطموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن لهذا الحدث تبعات علمية تفيد البشرية بشكل عام وتؤسس لمرحلة جديدة من مراحل سباق الفضاء. ومن جانبها قالت الدكتورة نعيمة الدرمكي عميدة شؤون الطلاب بجامعة الإمارات، إن فكرة منصة المشاهدة الجماعية تأتي في إطار اهتمام الجامعة بالقضايا العلمية، ولأهمية الحدث حيث يتابع الأساتذة والطلاب البث المباشر لرحلات الفضاء، ومن خلال ذلك يستوعب الطلاب معلومات كثيفة عن محطة الفضاء وكل ما يتعلق بها، وهنالك ارتباط كبير بين ما يحدث في رحلة الفضاء وجامعة الإمارات حيث ستتحول الرحلة إلى أبحاث علمية يتم تحليلها ومعرفة النتائج ويستفاد من الرحلة في الأبحاث المستقبلية، مشيرة إلى أنه حدث مميز وعظيم يستفيد منه الطلاب ويكون ذلك جزءاً من طموحهم في المستقبل.

وعبر الطالب خالد النقبي في المستوى الثالث بكلية الهندسة عن سعادته الكبيرة لافتا إلى أنه طالب في وكالة الإمارات للفضاء ومبتعث إلى جامعة الإمارات كلية الهندسة الكهربائية، ويرى نفسه من خلال رائد الفضاء هزاع المنصوري الذي زاد طموحه بأن يكون مثله في المستقبل.

واعتبرت الطالبة موزة الشحي في المستوى الثالث بكلية القانون أن كل الشعب الإماراتي يشعر بفخر وفرحة كبيرة حيث تحقق الحلم، ولا مستحيل على أرض الإمارات، إنما بالتصميم والإرادة والإصرار والمواصلة تتحقق كل الطموحات التي تعانق السماء.