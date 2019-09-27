في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة.. من حلم زايد إلى واقع خليفة

أبوظبي ( الاتحاد)

نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، مساء أمس الأول ، محاضرة في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة، تحت عنوان «برنـامـــج الإمارات الوطنــي للفضــــاء.. من حلم زايد إلى واقع خليفة»، قدمها المهندس ناصر بن حماد رئيس شؤون المنظمات والعلاقات الدولية بوكالة الإمارات للفضاء، وأدار الحوار فيها الإعلامي منصور الغساني.

وشهد المحاضرة معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، إلى جانب عدد من المثقفين والكتاب والشعراء والفنانين والإعلاميين وعدد من أبناء المنطقة.

واستعرض المهندس ناصر بن حماد، أهمية الرحلات الفضائية للإنسان، وبرنامج دولة الإمارات الفضائي منذ أول مراحله مروراً بدخول السباق العلمي العالمي لاستكشاف المريخ وإطلاق البرنامج الوطني للفضاء، وصولاً إلى برنامج رواد الفضاء وإطلاق أول رائد فضاء إماراتي.

وأشار ابن حماد، خلال المحاضرة، إلى أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء أصبح من حلم زايد إلى واقع خليفة مع انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، مضيفاً أن الإمارات اتخذت منذ وقت طويل قراراً بالاستثمار في الفضاء لما له من فوائد في الشؤون الاستراتيجية والعلمية والاقتصادية والمجتمعية، مشيرا إلى أن الفضاء مصدر للإلهام ومنصة للإبداع ونموذج للتعاون، وقد أصبحت الإمارات اليوم مركزاً إقليمياً للخدمات والفعاليات والتعليم في مجال الفضاء مشيراً إلى أن عدد العاملين في قطاع الفضاء الإماراتي يصل إلى نحو 1500 من بينهم أكثر من 50% مواطنين يمثلون شباب وشابات الإمارات.