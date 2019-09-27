أمينة الطاير: فخر واعتزاز وبصمة حضارية

دبي(الاتحاد) رفعت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة وصول الإمارات إلى الفضاء بطموح زايد، ممثلة في رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري. وقالت عن الخطوة بأنها علامة فخر واعتزاز وبصمة حضارية لا يمحوها الزمن في سجل إنجازات إماراتنا الحبيبة وريادة واعدة تبشر بمستقبل أكثر إشراقاً، ويمثل هذا الحدث إنجازاً تاريخياً متفرداً ورائداً يعزز طموحاتنا المستقبلية.

وأكدت أن الوصول إلى الفضاء يعزز ثقتنا في شبابنا الطموح، كما أنها مناسبة وطنية وحدث استثنائي وهدية خالصة من إمارات الإنجاز والخير إلى الأمتين العربية والإسلامية، مضيفة بأن وصول الإمارات إلى الفضاء علامة فارقة في تاريخ إماراتنا الغالية وإرادة وطنية عالية وراقية نفاخر بها الأمم وشعوب العالم. واختتمت تصريحها قائلة:

«بوركت خطوات القيادة الرشيدة للسمو والرفعة والنجاح، وبوركت سواعد شبابنا عماد النهضة والاستدامة».

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