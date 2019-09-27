قرقاش يبحث مع جريفيث تطورات الساحة اليمنية والانتهاكات الحوثية

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تناول اللقاء، الذي عقد بمقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، التطورات الراهنة على الساحة اليمنية والانتهاكات الحوثية وآفاق الحل السياسي.

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وأكد الطرفان أهمية المضي قدما في تطبيق بنود اتفاق ستوكهولم وتحريك الجمود السياسي الراهن وثمنا دور المملكة العربية السعودية في جمع الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار في جدة.

وشددا على الدعم الكامل لجهود المملكة وأهمية تسوية الخلافات الداخلية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالطرق السلمية.