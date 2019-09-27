الامارات | بالفيديو.. مواطن يطلق مبادرة لزراعة شجرة الغاف تزامناً مع صعود هزاع المنصوري للفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مواطن يطلق مبادرة لزراعة شجرة الغاف تزامناً مع صعود هزاع المنصوري للفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق المواطن الإماراتي سالم القايدي مبادرة تمثلت في زراعة العشرات من شجرة الغاف في منطقة مليحة بإمارة الشارقة، تزامنا مع صعود أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري إلى الفضاء، إضافة الى عمل ورشة عمل عن طريق توزيع بذور الغاف على الأطفال وزراعتها.



وأكد صاحب المبادرة سالم القايدي ل "الإمارات اليوم" أنه أطلق العديد من المبادرات لتشجيع زارعة شجرة الغاف سابقاً، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعد استثنائية كونها نظمت بالتزامن مع صعود هزاع المنصوري للفضاء، إذ لاقت إقبال كبير من قبل الأطفال والمواطنين في منطقة مليحة بإمارة الشارقة.



وتابع أنه قام بعمل العديد من المبادرات منها ما كانت تزامنا مع الأعياد الوطنية ومنها ما كان كمبادرات شخصية عبر إهداء أصدقاءه ومعارفه صنوفاً متعددة من الأشجار وخاصة الغاف.



ولفت إلى أنه اختار بأن تكون اسم المبادرة شجرة هزاع المنصوري، لغرس في نفوس الأطفال أهمية شجرة الغاف كرمز مهم للإماراتيين ودولتهم، ولتعريف المشاركين في ورشة زراعة الغاف سبب اختيار هزاع المنصوري حمل 30 بذرة لشجرة الغاف معه للفضاء.

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وأضاف بأن شجرة الغاف تحظى بمكانة خاصة لدى أهل الإمارات لذلك اختارها هزاع المنصوري لتكون معه ضمن الاحتياجات التي أخذه معه للفضاء، إذ ظلت شجرة الغاف خالدة منذ سنين طويلة رغم التغيرات البيئية التي تشهدها الدولة في كل عام.



وبين ان جميع المشاركين في ورشة ومبادرة هزاع المنصوري تم تكريمهم بإعطائهم شتلة لشجرة الغاف، وشهادة تذكارية لمشاركتهم في المبادرة، وذلك ليبقى صعود أول رائد فضائي إماراتي ذكرى في عقولهم بالمستقبل.