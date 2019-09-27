محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة النعيمة الكتبي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله النعيمة علي بن سويلم الكتبي.

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وأعرب سموه خلال زيارته اليوم خيمة العزاء في منطقة لهباب بدبي، عن صادق تعازيه ومواساته إلى زوج الفقيدة محمد سيف المقعودي وذويها، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها الصبر وحسن العزاء.

رافق سموه، خلال تقديم واجب العزاء، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.