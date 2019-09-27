طيران الإمارات تطرح عروضاً سعرية إلى الفلبين خلال الشتاء

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة للسفر إلى الفلبين خلال فصل الشتاء. وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 8 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على أن يتم السفر حتى 30 يونيو (حزيران) 2020.

وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي إلى مانيلا من 1795 درهماً، وإلى كلارك ابتداءً من 1895 درهماً، وإلى سيبو من 2145 درهماً. أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 7995 درهماً إلى مانيلا وكلارك، وإلى سيبو ابتداءً من 8055 درهماً.

ويحصل المسافرون أيضاً على خصم على وزن الأمتعة الإضافي عند حجز العرض عبر الإنترنت. وتصل نسبة الخصم 50% على أول 5 كيلوغرامات و20% على الوزن الذي يزيد على ذلك. ويستفيد المسافرون من دبي من هذا العرض حتى 10 يونيو (حزيران) 2020.

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ويستمتع ركاب طيران الإمارات في جميع الدرجات بنظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية والذي يوفر أكثر من 4500 قناة منوعة وبأشهى الوجبات المحضرة على أيدي طهاة عالميين يقدمها أفراد أطقم الخدمة متعددو الجنسيات. كما يمكن للعملاء اختبار تجربة متميزة وسلسة بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل Home Check-in service أينما كانوا في دبي. وتتيح الخدمة للمسافرين على رحلات طيران الإمارات إنهاء إجراءات السفر من مقر إقامتهم، وذلك مقابل 250 درهماً للرحلة الواحدة لكل سبع حقائب.

وتتوفر تفاصيل هذه العروض على الموقع الشبكي www.emirates.ae أو من خلال الاتصال بأي من مكاتب طيران الإمارات أو وكلاء السفر المعتمدين. علماً بأن هذه العروض تخضع لبعض الشروط والأحكام.