"إي سيتي" تعزز من حضورها في السوق الإماراتي بافتتاح متجر ضخم جديد للإلكترونيات الاستهلاكية في دبي

افتتحت "إي سيتي" (عضو مجموعة البطحاء للتجزئة والمنتجات المنزلية)، الذراع الرائد ضمن سلسلة متاجر متخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية من أحدث ومختلف العلامات التجارية، عن افتتاح متجر ضخم جديد للإلكترونيات الاستهلاكية في ابن بطوطة مول في دبي، أحد أكبر مراكز التسوق العائلية في العالم. وحضر حفل الافتتاح الرسمي جواد داكير، الرئيس التنفيذي لـ"إي سيتي" وعدد من كبار الشخصيات المسؤولين في الشركة.

وسيكون المتجر البالغة مساحته 2000 متر مربع والواقع بالقرب من محطة المترو، واحداً من أكبر متاجر الإلكترونيات الاستهلاكية لشركة "إي سيتي" والفرع العاشر لها في دولة الإمارات. ويمثل افتتاح هذا المتجر علامة فارقة في استراتيجية التوسع التي تتبناها الشركة الرائدة في قطاع الإلكترونيات ضمن السوق المحلي.

وقال داكير: "يؤكد افتتاحنا لمتجر الالكترونيات الضخم الجديد مضينا قدماً في استراتيجيتنا التوسعية في دولة الإمارات. وسنقوم خلال الأشهر المقبلة بافتتاح المزيد من المتاجر في مواقع رئيسية مختلفة في جميع أنحاء الدولة من أجل الوصول إلى أكبر عدد من العملاء وتوفير خدمات عالية الجودة وتقديم تجربة عملاء هي الأفضل في فئتها. ونحن واثقون من أن المتجر الجديد سيعزز من أدائنا ونمونا الذي تضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية."

وأضاف داكير: "يعد ابن بطوطة مول موقعاً استراتيجياً بالنسبة لنا كونه يعتبر مركزاً تجارياً هاماً يستقطب الكثير من المتسوقين خلال العام. كما توفر لنا دبي، باعتبارها مدينة ذات طابع عالمي ومركز شهير للأعمال على الصعيدين المحلي والإقليمي، الفرصة لتطوير أعمالنا وتعزيز حضورنا في سوق الإلكترونيات المحلي المتنامي باطراد. ونتطلع قدماً إلى تلبية احتياجات العملاء من محبي التكنولوجيا ممن يترددون على مركز التسوق."

ويحتوي متجر الالكترويات الاستهلاكية الضخم الجديد، الذي يتميز بتصميمه العصري وعروضه الكبيرة، على تشكيلة واسعة من أحدث الابتكارات في الأجهزة الذكية والمعدات السمعية والبصرية والأجهزة المنزلية بمختلف أنواعها ومنتجات العناية الشخصية والألعاب الإلكترونية وألعاب الأطفال وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء وكاميرات التصوير. كما يحتوي المتجر على مجموعة واسعة من الإلكترونيات الاستهلاكية وغيرها من المنتجات.