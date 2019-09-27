معهد دبي العقاري ومكتب "بي إس إيه" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز بناء المهارات والتوطين في قطاع العقارات...

أعلن معهد دبي العقاري، الذراع التعليمية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب "بي إس إيه أحمد بن هزيم ومشاركوه"، للمحاماة والاستشارات القانونية، بهدف بناء المهارات المهنية في قطاع العقارات وتعزيز التوطين، وذلك في إطار فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2019.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في جناح دائرة الأملاك والأراضي في معرض سيتي سكيب العالمي، وبحضور هند عبيد المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري والدكتور أحمد بن هزيم الشريك الرئيسي في مكتب بي إس إيه"، إلى جانب مديري الإدارات والموظفين لدى الجانبين.

وقالت هند عبيد المري: "إن توقيع مذكرة التفاهم مع "بي إس أيه" من شأنه أن يعزز رسالتنا لتثقيف الخبراء العقاريين المهتمين بقطاع العقارات، والعمل على نشر الوعي بينهم، من خلال اتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ليسهموا معنا في جعل بيئة دبي العقارية الرائدة عالمياً، بما يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضخها في اقتصاد الدولة. وتأتي هذه المذكرة في إطار جهودنا الهادفة لتمكين شباب الإمارات، ونتطلع إلى التعاون مع "بي إس أيه" لتدريبهم وتأهيليهم، لمساعدتهم على دخول سوق دبي الذي يعدّ أحد أكثر أسواق العقارات حيوية ونشاطًا في العالم".

من جهته، أكد الدكتور أحمد بن هزيم أن قطاع العقارات في الإمارات يتميز بتنافسية كبيرة أمام الأسواق العالمية، وذلك في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها البيئة التنظيمية، وعليه يتطلب من العاملين في القطاع العمل على صياغة برامج معدة خصيصاً لبناء مهارات الشباب ومساعدتهم في التعامل مع هذه التغيرات.

وأضاف: "تسهم مذكرة التعاون مع معهد دبي العقاري في دعم المسيرة المهنية للشباب الإماراتي من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية من شأنها إعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل".

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون مكتب "بي إس إيه" ودائرة الأراضي والأملاك بدبي على وضع برامج بحثية وتدريبية تركز خصيصاً على بناء مهارات الشباب الإماراتي في قطاع العقارات.

الجدير بالذكر، أن دائرة الأراضي والأملاك أطلقت مؤخراً بالتعاون مكتب "بي إس إيه" مبادرة "المحامي العقاري"، بهدف تعزيز فرص الاستثمار الأجنبية والمحلية في دبي، عبر توفير إطار عمل مبتكر من شأنه تعزيز مستويات الشفافية وتبسيط إجراءات المعاملات بالنسبة للمستثمرين في القطاع، كما ستوفر الدائرة العديد من الحلول الاستثمارية لإزالة القيود التي تفرضها القوانين العقارية السارية حالياً، ما سيسمح بتعزيز الاستثمارات العقارية في دبي. وستساعد المبادرة الجديدة في تسهيل عمليات شراء وبيع العقارات من قبل الشركات ذات الملكية الأجنبية الكاملة، وبالتالي فتح السوق أمام المزيد من المستثمرين من الشركات.

ويعد معرض "سيتي سكيب العالمي" الذي يقام خلال الفترة 25 حتى 27 سبتمبر 2019 أكبر حدث في مجال الاستثمار والتطوير العقاري وأكثرها تأثيراً في الأسواق الناشئة على الصعيد العالمي.