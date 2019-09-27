دبي تزيح الستار عن شخصيات إكسبو 2020

أُزيح الستار عن شخصيات إكسبو 2020 يوم الخميس في فعالية خاصة استضافها مركز دبي التجاري العالمي تحت أنظار عدد من طلبة من المدارس العامة والخاصة.

وعُرض فيلم يحكي قصة الشخصيات التي تضم الطفلين راشد ولطيفة والغافة سلامة وأمناء ثلاثة، حيث ينطلق الصغيران راشد ولطيفة في رحلة عامرة بالاستكشاف والتعلم في مغامرة نحو المستقبل يجابهان خلالها العديد من التحديات ويجتازانها بمعاونة سلامة، الغافة السحرية في موقع إكسبو 2020 دبي، وثلاثة أمناء هم حراس أسرار سلامة والمسؤولون عن أجنحة الفرص والتنقل والاستدامة التي يحتضنها الحدث الأروع في العالم.

راشد ولطيفة شقيقان عمرهما تسع وثماني سنوات على الترتيب، يمتلكان رغبة في الاستكشاف والمغامرة والتعلم ويحلمان بأن يصيرا مخترعين ومبتكرين، وسلاحهما ما حباهما الله به من ذكاء وفطنة، بالإضافة لحب فطري للطبيعة ورغبة في حمايتها.

يتألق الصغيران في ثياب إماراتية تقليدية تزيدهما بريقا، بينما تظلهما الغافة سلامة بالحماية، ليحظى راشد ولطيفة، ومعهما جيل كامل يحمل أحلام الوطن وآماله، بفرصة مثالية للتعلم من إكسبو 2020 وما يتوقع أن يشهد من ابتكارات.

ويحكي الفيلم أيضا قصة سلامة غافة السلام والتسامح الباقية في موقعها بمقر إكسبو بعد الحفاظ عليها وحماية قيمتها التي لا تقدر بثمن من آثار أعمال الإنشاء، وارتباطها بتاريخ أرض الإمارات منذ القدم، في محاولة للنظر عبر قصتها إلى الماضي، واستشعار الحاضر، والتطلع نحو المستقبل المتمثل في إكسبو 2020 وما بعده.

إن إكسبو دبي هو انعكاس لطموح و تطلعات أهل الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، لذا كانت الرغبة دائما أن تكون شخصيات إكسبو مستوحاة من أصالة الإمارات وانفتاحها على العالم وتعكس شغف الجيل الجديد للإنجاز والمعرفة، وهذا ما تحققه رواية راشد ولطيفة والغافة سلامة والأمناء الثلاثة.

وسيجري خلال العام المقبل إطلاق الحلقات التالية من السلسلة والتي تعالج كل منها أحد مواضيع إكسبو 2020، الفرص والتنقل والاستدامة.

وتنطلق فعاليات إكسبو 2020 دبي من أكتوبر 2020 وحتى إبريل 2021. ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70% من زوارها من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي. و سيشارك في الحدث الضخم أكثر من 190 دولة سيكون لكل منها جناحها الخاص – وهي سابقة أخرى تحدث للمرة الأولى في إكسبو دولي.