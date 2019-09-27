جوائز جلف كابيتال 2019 تحتفي بمساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز نمو السوق في الإمارات

أعلنت شركة "جلف كابيتال" عن الفائزين بالدورة الثامنة من جوائز "جلف كابيتال" للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2019، وذلك في حفل عشاء خاص أقيم في فندق الريتز-كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة 300 شركة ورائد أعمال في المنافسة على 17 فئة.

وتضم قائمة الفائزين 17 شركة متخصصة بقطاعات التكنولوجيا، والأطعمة والمشروبات، والرعاية الصحية، والتي نجحت في تطبيق أساليب واستراتيجيات مبتكرة ساهمت في تحقيق النمو في الأسواق.

وبحسب التقرير الصادر عن كل من "ديليجنسيا" و"ميدل إيست إيكونوميك دايجست" (ميد) و"جلف كابيتال"، إن دولة الإمارات لا تزال تمثل وجهة حيوية ومفضّلة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للازدهار، حيث ارتفع عدد الشركات الجديدة في السوق بنسبة 30٪ خلال العقد الماضي، وشهد قطاع التكنولوجيا أعلى معدلات النمو ليرتفع من 11% في عام 2015 إلى 47% في عام 2018، ما يؤكد التزام الشركات المحلية في تحقيق مكانة رائدة في مجال الابتكار.

كما حقق قطاع الرعاية الصحية نمواً مستمراً على مدى السنوات العشر الماضية، حيث بلغ ذروته في عام 2018، حيث تدرك العديد من تلك الشركات قوة قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في الإمارات، ولا سيّما في أبوظبي ودبي.

وقال الدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال": "تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما يزيد عن 90% من إجمالي المؤسسات في الدولة، القوة الدافعة لعجلة الاقتصاد في الإمارات، ويأتي هذا الحفل لتكريم إنجازات هذه الشركات التي تعمل بشكل مستمر على تحقيق معدلات نمو استثنائية في السوق الإماراتي، وتستعرض قدراتها العالمية عبر تحقيق الريادة في مجالات النمو والابتكار".

وتشمل القائمة الكاملة بأسماء الفائزين:

قال ريتشارد تومبسون مدير التحرير في "ميد": "يعتبر رواد الأعمال والشركات الصغيرة المحركون الرئيسيون للنجاحات المستقبلية على مستوى المنطقة".

وأضاف: "تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 في المائة من إجمالي الشركات العاملة في السوق. كما أن طاقاتها وإبداعها وتحملها للمخاطرة لن تؤدي فقط إلى تحقيق النمو والثروة، بل ستكون أيضًا مصدرًا للابتكارات لمعالجة قضايا تغير المناخ، والخدمات التي تعزز صحة المجتمعات، وتسهم في تطوّير المعارف والمهارات".

وتابع تومبسون: "تحرص ميد على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال تقدير إنجازاتها والاحتفاء بها، وكل جهة تشارك في جوائز جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة 2019، هي فائزة، ويجب الإشادة بالمساهمة التي تقدمها في تعزيز مستقبل هذه المنطقة".



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