جاشنمال هوم آند ترافل تمكّن عشّاق القهوة من الاستمتاع بمشروبهم المفضّل كل يوم



مع اقتراب موعد اليوم العالمي للقهوة، تحتفل متاجر جاشنمال هوم آند ترافل في الإمارات بآلات صنع القهوة ومستلزماتها الأنيقة والمتطوّرة. وتلبّي المتاجر احتياجات جميع عملائها من عشاق كل من الإسبريسو والأمريكانو واللاتيه والكابوتشينو؛ الباردة أو منزوعة الكافيين، الفورية أو العادية

جاشنمال هوم آند ترافل هي الوجهة المثالية لشراء منتجات القهوة التي لا غنى عنها لتحضير المشروب المفضل والاستمتاع بمذاقه في أي مكان.

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