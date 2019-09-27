"ناطحات السحاب الخشبية" تشكل حلولاً مستدامة لبناء مدن صديقة للبيئة حسب أبرز خبراء التصميم المعماري...

ستعرض شركة نيكين سيكي اليابانية الرائدة في مجال التصميم المعماري والهندسي والمشاريع الحضرية دراستها الأخيرة حول الاستدامة والهياكل الخشبية في قطاع البناء فضلاً عن مشروعها المتطور "دبليو 350" (W350) متعدد الاستخدامات بتكلفة مليارات الدولارات والذي سيضم أعلى ناطحة سحاب خشبية في العالم عن الانتهاء من بنائها، وذلك خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2019.

ستتطرق نيكين التي ستستعرض مجموعة من الأبراج الشاهقة والمشاريع المستدامة التي عملت على تصميمها وتطويرها إلى التأثير البيئي الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه استخدام الأخشاب في قطاع البناء في مختلف أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور فادي جابري المدير التنفيذي والمسؤول الرئيسي عن أعمال "نيكين سيكي" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة والهند وأستراليا وأوروبا: "بالإضافة إلى خفض انبعاثات الكربون، هنالك فوائد كثيرة لاستخدام الأخشاب في البناء، ففي اليابان على سبيل المثال، سيسهم مشروع "دبليو 350" عند اكتماله باستخدام الأخشاب في تشييد الأبراج الحضرية الشاهقة في زيادة الطلب على الأخشاب، وهو ما يعد فرصة ثمينة لإعادة تنشيط الاستثمار في الغابات في كافة أنحاء البلاد وجعلها أكثر استدامة".

وأضاف: "إن زيادة الطلب على الأخشاب على المستوى المحلي يتطلب تنظيم أكبر لإدارة غابات البلاد وإظهار آثارها الإيجابية الصحية، لا سيما وأنها تسهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون مما يسمح بخلق بيئة خضراء لكل مواطن، وهذا هو جزء من التزامنا وأهدافنا تجاه تطوير الحياة الحضرية وتطبيق الاستدامة على أوسع نطاق".

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يؤكد مشروع "دبليو 350" متعدد الاستخدامات الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 5.5 مليار دولار، التزام "نيكين سيكي" بتطوير مشاريع الحياة الحضرية المستدامة الحالية والمستقبلية، حيث تواصل الشركة دراسة مختلف التصاميم والمفاهيم لجعل هيكل ناطحة السحاب الخشبية حقيقية ملموسة، قبل أن يتم تطبيق هذا المفهوم الجديد في أرجاء اليابان وكافة أنحاء العالم.

من جهةٍ ثانية، تواجه عملية بناء الأبراج الخشبية عائقاً رئيسياً يتمثل في التكلفة المرتفعة والتي تصل إلى ضعف تكلفة البناء التقليدي. ولكن على الرغم من ذلك، تؤمن شركة نيكين بأن تكثيف الأبحاث والتقدم التكنولوجي سيسهمان في جعل عملية البناء هذه أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

واختتم الدكتور جابري قائلاً: "عندما بدأنا العمل في هذا المشروع، كان أحد الأهداف الرئيسية بالنسبة لنا هو التركيز على الابتكار وتطوير الأبحاث لجعل المباني والأبراج الخشبية حقيقةً على أرض الواقع وبأسعار تنافسية. لدينا تصور واسع في السنوات القادمة لاستخدام مجموعة كبيرة من المواد والأساليب الجديدة في بناء الأبراج والأبنية، ونعمل على تطبيق هذه التصورات والمفاهيم على أرض الواقع في مختلف مدن العالم لتصبح صديقةً للبيئة وأكثر استدامةً".

يمكنكم زيارة منصة نيكين سيكي في معرض سيتي سكيب العالمي في مركز دبي التجاري العالمي القاعة رقم 2 منصة 2D20.