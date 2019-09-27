الغاليريا جزيرة الماريه يتعاون مع "كليفلاند كلينك أبوظبي" بمناسبة اليوم العالمي للقلب

ينضم مركز الغاليريا في جزيرة الماريه إلى مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" في الاحتفال باليوم العالمي للقلب، والذي يصادف التاسع والعشرين من سبتمبر من كل عام. وسوف يكون بإمكان جميع أفراد المجتمع في أبوظبي والزوار إجراء فحوصات صحية سريرية وغير سريرية مجانية خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر، وذلك في التوسعه الجديدة لمركز الغاليريا.

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وفي إطار هذا التعاون بين الطرفين، سيجري الطاقم الطبي فحوصات سريرية للمشاركين، تشمل قياس الطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم ومعدل السكر في الدم وضغط الدم، من أجل المساعدة على تحديد مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية. وستتوفر أيضاً فحوصات غير سريرية من بينها احتساب عمر القلب.

وسيحصل كل واحد من المشاركين في هذه الفحوصات على قفل بشكل قلب يمكنه تعديله على النحو الذي يروق له. ودعماً للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، يرجى من المشاركين تعليق القفل على الأشجار المخصصة لهذه المناسبة والتقاط صور لها ومن ثم تحميلها على وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة باستخدام الهاشتاغ #اليوم_العالمي_ للقلب والهاشتاغ #في_الغاليريا.

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وفي هذه المناسبة، قال دانيال باري، المدير التنفيذي في "جلف ريليتيد": "الغاليريا وجهة مفتوحة أمام جميع أفراد المجتمع في أبوظبي، ونحن مسرورون بأن نقدم للزوار فحوصات سريرية مجانية بالتعاون مع مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، المركز الطبي العالمي المشهور في مجال الجراحات القلبية المعقدة. ندعو الجميع للانضمام إلينا في اليوم العالمي للقلب في الغاليريا لأن كل فحص بإمكانه أن يغيّر حياة أي شخص نحو الأفضل".

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ويساهم هذا التعاون بين مركز الغاليريا و"كليفلاند كلينك أبوظبي" من أجل اليوم العالمي للقلب في تسليط الضوء على أهمية الغاليريا كوجهة متميزة في أبوظبي، خاصة بعد التوسعة الجديدة والتي تضم 250 علامة تجارية جديدة بما فيها 70 مطعماً وثلاثة طوابق من المساحات الترفيهية عالمية المستوى إضافة إلى حدائق على السطح وفعاليات موسمية واجتماعية. وتعتبر هذه المرافق إضافة نوعية إلى "المجموعة الفاخرة" التي تضم أكثر من 130 علامة تجارية من العلامات التجارية الفاخرة و16 من المطاعم الحائزة على جوائز. وتساهم هذه المرافق المتميزة في ترسيخ مكانة الغاليريا باعتبارها وجهة التسوق والترفيه والمطاعم المفضلة في أبوظبي.

ويضم مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" معهد القلب والأوعية الدموية، وهو مركز امتياز يوفر خدمات تشخيص أمراض القلب وعلاجها. وحقق هذا المعهد العديد من الإنجازات غير المسبوقة على مستوى المنطقة على هذا الصعيد التي ساهمت في تحسين مستوى النتائج عند المرضى، ومنها توفير جراحات الروبوت المتطورة.