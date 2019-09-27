كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا يجب أن يطرح المطورون عقاراتهم بأسعار معقولة في دبي؟

حذر الخبراء المطورين في دبي بعدم رفع أسعار العقارات لمجرد أنهم يقدمون خطط دفع بعد التسليم طويلة الأجل.

وقال الخبراء إن القيام بذلك يمثل مخاطرة أعلى تتمثل في التخلف عن السداد. وهذا، كما يعلم كل مطور بشكل جيد للغاية، يمكن أن يضر بمصالحهم.

وقال فراس المسادي، الرئيس التنفيذي لشركة فام العقارية: “البيع هو الجزء السهل … لأن المطور والمشتري يعتقدون أن فترة الدفع الأطول توفر حلاً مناسباً، لكن المشاكل والعقبات تبدأ عندما ينخفض ​​السوق”.

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وأضاف: “إذا انخفضت قيمة تلك الممتلكات في ذلك الوقت عن المبلغ المستحق، يصبح من الصعب على المشتري سداد هذه الأقساط. فعلى سبيل المثال إذا كان العقار بقيمة مليون درهم، ودفع المشتري 50.000 درهم. ثم أدى ضغط السوق لتراجع القيمة إلى 700000 درهم. عندئذٍ، يعتقد المشتري أنه من الأفضل التخلي عن الأقساط المدفوعة بدلاً من الاستمرار في دفع ما يصل إلى مليون درهم. ويمكن للمطورين تقليل المخاطر عن طريق الحفاظ على سعر البيع عند مستويات أكثر واقعية”.

ولهذا السبب من الضروري السيطرة على الإمدادات الجديدة خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة، وهو أمر حيوي للغاية بالنسبة لعقارات دبي. وهذا من ضمن أجندة اللجنة العليا التي تم إنشاؤها حديثًا والتي أنشأتها حكومة دبي للتوصل إلى إرشادات لإنعاش القطاع، بحسب غلف نيوز.