كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن عملاقة شوكولاتة بلجيكية توسع نطاق محفظة مقاهيها في الإمارات

أعلنت شركة جيليان العملاقة للشوكولاتة البلجيكية عن خطط لتوسيع محفظة المقاهي في الإمارات.

وتخطط الشركة لافتتاح ثلاثة مقاهي جويليان بلجيكية للشوكولاتة في الإمارات بحلول نهاية عام 2020، بعد نجاح منافذ البيع الموجودة في دبي.

وفي نوفمبر 2018، تم افتتاح أول فرع من فروع جيليان بدبي في فندق ذا بوينت، نخلة جميرا الذي يضم 35 مقعدًا داخليًا وتراسًا مع 24 مقعدًا في الهواء الطلق تطل على فندق أتلانتس. قبل أن تفتح الشركة فرعين آخرين في دبي مول ومردف سيتي سنتر.

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وقال مأمون غياث، الشريك الإداري قي “تيمليز للشوكولاته والقهوة”، مطور المنطقة في “جويليان”: “عبر الحدود الدولية، يتمتع عملاء” جويليان خارج دولة الإمارات بتجربة جيليان واو التي تقدمها، ومن خلال تقديمها إلى دولة الإمارات، نأمل أن نضيف عنصرًا محليًا جيدًا يمكن لعملائنا الاستمتاع به”.

بدأت قصة جويليان في عام 1958 مع مؤسسيها، غي وليليان فوبيرت وعبر المزج بين اسميهما تم ابتكار اسم Guylian.

اليوم، تُباع شوكولاتة جوليان في أكثر من 100 دولة، ويمهد النجاح الذي حققته الطريق إلى افتتاح أول مقهى شوكولاتة بلجيكي في أستراليا، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.