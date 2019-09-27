عبدالله بن زايد يلتقي النائب الأول لرئيس جنوب السودان

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي تعبان دينق غاي النائب الأول لرئيس جنوب السودان بحضور معالي أوت دينق أشويل وزيرة خارجية جنوب السودان، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجنوب السودان وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات وبدعم قيادتها الرشيدة على تعزيز فرص التعاون وتنمية علاقات الصداقة مع جنوب السودان في مختلف المجالات.

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من جانبه، أكد معالي تعبان دينق غاي حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك وتطويرها مع دولة الإمارات مشيداً بمكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية في مختلف المجالات.

حضر اللقاء سعادة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.