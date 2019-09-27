كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أطباء في الإمارات يحذرون من تأثير السجائر الإلكترونية على الشباب

حذر طبيب يعالج مرضى لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا من أمراض مرتبطة بالسجائر الإلكترونية من أن الآثار المحتملة لاستخدام هذه السجائر “يساء فهمها على نطاق واسع”.

ودعا الدكتور فادي البلدي، المدير الطبي في مركز برجيل لجراحة اليوم في أبو ظبي، إلى تقييد بيع سوائل الأبخرة المنكهة في الإمارات لضمان عدم اعتياد الشباب على هذه العادة.

وقال إن عدد المرضى الذين براجعون عيادته وهم يعانون من أمراض الرئة والسعال المستمر والتهاب الشعب الهوائية، من مستخدمي السجائر الإلكتروني، يشبه الحالات المرطبة بتدخي السجائر التقليدية.

ويصر الدكتور على أنه لا ينبغي استخدام السجائر الإلكترونية كوسيلة لتخفيف تعاطي التبغ.

وقال الدكتور البلدي: “لسوء الحظ، تم إساءة فهم السجائر الإلكترونية على نطاق واسع باعتبارها عادة حميدة، وخاصة بين الشباب. ويعتقد المراهقون أن ما يفعلونه لن يضر بهم، لذا فقد أصبح مشكلة كبيرة. ولا تزال هذه السجائر تحتوي على النيكوتين لذلك فهي ضارة”.

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ودعا الدكتور البلدي إلى مزيد من البحث، مع إجراء دراسات لتحديد التأثير الكامل لأجهزة توصيل النيكوتين في السجائر الإلكترونية.

ويسمح التشريع الذي تم تطبيقه في أبريل في الإمارات ببيع منتجات vaping الخاضعة للتنظيم. وتخضع جميع السوائل في السجائر الإلكترونية والأجهزة التي تعمل بالبطارية ومنتجات بديلة أخرى ذات صلة بالتدخين إلى ضريبة بنسبة 100 في المائة مماثلة للتبغ.

وقال الدكتور البلدي إن التهاب الشعب الهوائية شائع في الحالات التي يراها في عيادته اليومية في أبو ظبي كما هو الحال لدى المدخنين الذين يعالجهم أيضًا. ويقدم مجموعة متنوعة من الخيارات للمدخنين للاقلاع عن السجائر التقليدية، مثل علكة النيكوتين والبقع والبخاخات، مع التخلي عن 50 في المائة من هذه العادة تمامًا خلال شهرين، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.