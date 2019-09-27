كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| فيلا في كمبنسكي دبي بـ 20 ألف درهم في الليلة

إذا كنت تبحث عن شيء مثير للإعجاب حقًا في إقامتك القادمة، فربما يكون هذا الجناح الأكثر فخامة في دبي ما تبحث عنه.

يمكن العثور على الفيلا Emerald Palace Kempinski في نخلة جميرا، وتقدم Imperial Villa ذوقًا من الفخامة الحقيقية في دبي.

عند الوصول، يمكن للضيوف القيادة في مرآب خاص بهم، حيث سيتم صيانة سيارتهم من قبل فريق متخصص. وبعد ذلك، سيحصلون على علاج سبا مدته 120 دقيقة في سبا الطابق السفلي بالفيلا، والذي يأتي مزودًا بغرفة بخار وحمام تقليدي ومنطقة علاج مزدوجة وصالة استرخاء وحمام جاكوزي.

وأثناء إقامتك، هناك الكثير من الأنشطة التي يمكنك الانخراط فيها، بما في ذلك التنزه في حديقة الفيلا أو الاسترخاء في حمام سباحة مخصص أو كابانا على الشاطئ، والاستمتاع بمجموعة من المشروبات والمقبلات على التراس الموجود على السطح.

وتضم الفيلا أربع غرف نوم في العقار المكون من أربعة طوابق، مع حمام داخلي كبير، مصنوع من الرخام البرتغالي، وشرفة مريحة تطل على الخليج العربي وخزانة ملابس، بحسب موقع واتس أون.

وعندما يتعلق الأمر بتزيين الفيلا، لم يتم ادخار أي نفقات لأن المظهر الجمالي مناسب للملوك. وهناك ثريا كبيرة تنحدر نحو اللوبي ومصعد خاص بدلاً من أن تضطر لصعود الدرج الحلزوني الذي يلتف حول قلب المنزل.

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ويوجد في الطابق السفلي مساحة كبيرة لاستضافة حفل عشاء في غرفة الطعام الملكية، مع مطبخ مجهز بالكامل من قبل فريق الطهي. أو يمكنك استضافة حفلة شاي بعد الظهر في غرفة المعيشة الفسيحة، مما يجعلها مثالية لإرضاء حتى الضيوف الأكثر تميزًا.

وستجد في الخارج بركة سباحة خاصة وكراسي كافية للجميع للاستمتاع بالحمامات الشمسية، فضلاً عن إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ الرملي البكر.

تبدأ الأسعار من 20.000 درهم، وفي حال تقاسمت الإقامة مع 8 أشخاص، سيدفع كل منكم 2500 درهم فقط.