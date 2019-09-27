تعزيز الثقافة المرورية للطلاب في محاضرة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) نظم مركز شرطة البحيرة الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة محاضرة توعوية حول «القاعدة الذهبية»، وإرشادات عبور المشاة، لطلاب روضة ومدرسة الخان الحلقة الأولى بالشارقة، بحضور العقيد عبداللطيف إبراهيم الغروبتي رئيس المركز، والنقيب فيصل محمد أبوالهوش مدير فرع الحراسات، وعدد من موظفي المركز المختصين، إلى جانب المشرفين الإداريين بالمدرسة.

وركزت المحاضرة على تقديم مجموعة من الرسائل التوعوية الهادفة حول السلامة المرورية وكيفية العبور الآمن للطلاب عبر خطوط المشاة المخصصة لذلك، وتعريفهم بكيفية الجلوس المناسب داخل الحافلة المدرسية، والصعود والنزول منها بطريقة سليمة، وفقاً لتطبيق «القاعدة الذهبية» التي تحتوي على مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتفادي الحوادث، وذلك بابتعاد الطلاب والأطفال عن الحافلة بخطوات قبل أن تُواصل سيرها، فضلاً عن تضمنها محاور وقائية أخرى لتأمين سلامة الطلاب، إلى جانب عدد من المواضيع المهمة التي تهم الطلاب في البيئة المدرسية والمجتمع.

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