«التسامح مع النفس» في الاتحاد النسائي

أبوظبي (الاتحاد) نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية محاضرة بعنوان «التسامح مع النفس» للدكتورة أمينة الماجد - مدربة دولية في الإدارة وتطوير الذات مستشارة أسرية واجتماعية في نادي السيدات بأبوظبي.

وقالت د. الماجد إن التسامح يبدأ من النفس ولا يستطيع الإنسان أن يعيش بسلام نفسي قبل أن يبدأ بالتسامح مع الذات، مؤكدة أن أفضل قدوة لنا نحن شعب الإمارات المغفور له الشيخ زايد (طيب الله ثراه)، حيث حثنا على التسامح والتراحم في مقولته (نحن مسلمون ولا نتسامح، هذا أمر غريب، إن المؤمن يجب أن يكون رحيما ومتسامحا أما القاسي فهو الذي لا يرحم).

وأشارت إلى أن مجتمع الإمارات مجتمع متكاتف يركز على الأعمال الصالحة ومن أهمها التسامح حيث يعتبر من أفضل الأعمال للإنسان فيها فرصة حتى يكسب فيها الأجر ويبتعد عن القسوة والمشاعر السلبية.

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