«خيرية الشارقة» تناقش إنشاء مركز لمرضى غسيل الكلى

الشارقة (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية اجتماعه الدوري في مقر الجمعية الرئيس في سمنان، برئاسة الشيخ عصام بن صقر القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، حيث ناقش عدداً من الموضوعات، من بينها ملف مركز غسيل الكلى، والمقرر أن يتوفر به 8 أجهزة غسيل لتستقبل يومياً، ما بين 16 إلى 24 حالة من الحالات المرضية المسجلة بكشوف الجمعية، وحصلت على أحقية بالمساعدة.

وتهدف الجمعية من إنشاء المركز خدمة المرضى وتلبية طلباتهم وتضميد جراحهم بشكل حضاري، ويحتوي المرضى ويصون كرامتهم، من خلال توجيه المساعدة لهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، حيث يقوم المركز بإجراء جلسات غسيل الكلى للمحتاجين عبر أجهزة حديثة تم توفيرها وطاقم طبي رفيع المستوى، ما يوفر على المرضى الوقت والجهد، ويوفر للجمعية مبالغ طائلة يتم صرفها للمستشفيات التي تقوم بإجراء الجلسات للمرضى، خاصة أن المريض الواحد يحتاج إلى 3 جلسات أسبوعياً.

وحضر الاجتماع، سلطان بن بطي المهيري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الله مبارك الدخان، الأمين العام، وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي، وسلطان مطر بن دلموك، وطارق سعيد النومان، والدكتور سعيد المظلوم، وعلي محمد السلامي.

ورفع الحضور في مستهل الاجتماع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه ورعايته المتواصلة لمسيرة العمل الخيري في الإمارة، وإسهاماته الإنسانية المستمرة على مدار العام.

وأكد المجتمعون أن إنشاء المركز الذي سيتم الإعلان عن تفاصيل بدء العمل فيه لاحقاً، جاء ليؤكد أن الجمعية لم تعد تكتفي بتقديم قيمة المساعدة فقط، بل أصبحت تحمل على عاتقها احترام وقت وجهد المستحق، وكذلك تقليل النفقات وتقليص المصروفات بقدر الإمكان فبدلاً من صرف قيمة جلسات الغسيل للمستشفيات يقوم المركز بنفس الدور تماماً وتتوفر به أحدث الأجهزة الطبية ويعمل به كادر طبي متعاون يقوم على رعاية المرضى واستقبالهم والقيام على خدمتهم بالشكل الأمثل مما يبعث البهجة في نفوسهم ويرسم الأمل على وجوههم، ويؤدي إلى استقرار الأسرة وإدخال السعادة إلى قلوبهم، عملاً بنهج شارقة الخير التي تسخر كافة جهودها في الاستثمار في الإنسان.