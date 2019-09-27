«الشباب العربي» يكرم شفيقة العامري

القاهرة (وام) منح مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية - إدارة منظمات المجتمع المدني - شفيقة العامري ممثلة الدولة بالمكتب التنفيذي للمجلس ـ درع العطاء الوطني تقديرا لجهودها الداعمة لمسيرة العمل العربي المشترك وتمثيلها المشرف للإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال حفل تتويج الشاب النموذج الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث سلمت الدكتورة مشيرة أبوغالي رئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة الدرع لشفيقة العامري.

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