القاسمية توقع «المليون متسامح»

الشارقة (الاتحاد) وقع الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية بالشارقة أمس «وثيقة المليون متسامح» التي أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية.

وقال الدكتور رشاد سالم إن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 عاما للتسامح هو دليل على مدى التلاحم الذي يميز العلاقة بين القيادة الرشيدة وبين أبناء الوطن الأوفياء وإبراز وجهها الحضاري ونشرها لقيم الإنسانية في رحاب العالم، موضحا أن دولة الإمارات وبنهج التسامح تعزز من فكرها ومبادئها في العمل على إبراز سماحة الإسلام ووسطيته وما يدعو إليه من قيم فاضلة للإنسان في كل مكان.

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