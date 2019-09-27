ملتقى «أبوظبي التقني» يبحث أثر الروبوتات في التكنولوجيا الحيوية

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش الملتقى العلمي العالمي «أبوظبي التقني 2019» أثر علم الروبوتات في التكنولوجيا الحيوية خلال فعالياته التي اختتمت أمس، والتي عقدت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والذي شارك فيه نحو 2000 طالب وطالبة يمثلون 57 دولة، من بينهم 600 طالب وطالبة من مختلف مدارس الدولة.

وقام أمس، الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، ومعالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزير دولة بجولات تفقدية، بحضور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى العلمي العالمي، بحضور الدكتور عارف سلطان الحمادي مدير ونائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، شملت مختلف أقسام وتخصصات الملتقى، والتقوا مع المشاركين من شباب الإمارات والسعودية والكويت والبحرين ومختلف دول العالم، وتعرفوا على نخبة من أهم المشروعات والابتكارات التي قدمتها البراعم الوطنية بجانب موهوبي العالم، بما يعكس تمتع أبناء الإمارات بالقدرات العالية والتفوق اللافت في مختلف التخصصات الهندسية والتكنولوجية ذات العلاقة الوثيقة بالتقدم الصناعي في العالم. وأكد الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن الابتكارات والمشروعات العلمية التنافسية المتنوعة والبارزة لشباب وبراعم الإمارات، والتي قدموها خلال الملتقى العلمي العالمي «أبوظبي التقني2019»، تأتي في إطار نجاحات القيادة الرشيدة والاستراتيجية الاتحادية 2021، ورؤية أبوظبي 2030، لتمكين الإمارات بمؤسساتها ومواطنيها من صناعة نموذج «هزاع المنصوري» في كافة التخصصات الهندسية والعلمية والتكنولوجية وليس الفضاء فقط، وهو الأمر الذي يؤكد الثراء والنجاح الكبير الذي يحققه «أبوظبي التقني»، من خلال هذا الحدث العالمي الرائع.