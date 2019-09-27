«الطوارئ والأزمات» تبحث التعاون مع نيوزيلندا

أبوظبي ( وام ) بحث عبيد راشد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وانتوني هايوارد ملحق الدفاع في سفارة نيوزيلندا لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث وإمكانية الاستفادة من خبرات البلدين في رفع الاستعداد والجاهزية للتعامل الأمثل مع حالات الأزمات والكوارث.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد أمس في مكتب مدير عام الهيئة - الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات وتطوير علاقات التعاون التي تخدم الطرفين في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خاصة على المستوى الاستراتيجي والوطني وبرامج التدريب التخصصي وتنظيم الدورات والتمارين المشتركة.

وأشاد المسؤول النيوزيلندي - خلال اللقاء - بجهود وقدرات ودور الهيئة الحيوي، وفق منظومة وطنية متكاملة للطوارئ والأزمات والكوارث.

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