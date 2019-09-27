بدء التسجيل في «دبي لأفضل الممارسات»

دبي (وام) أعلنت بلدية دبي بدء استلام طلبات المشاركة في «جائزة دبي الدولية لأفضل الممارسات» في دورتها الـ 12 والتي تهدف إلى تقدير الإنجازات المتميزة في مجال التنمية المستدامة، ويبلغ مجموع جوائزها في فئاتها الخمس مليون دولار أميركي، وحددت آخر يوم للتقديم 30 يونيو 2020.

وأكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي حرص البلدية الدائم على اتباع نهج القيادة الرشيدة في تشجيع وتحفيز ودعم الممارسات المبتكرة والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز معايير التطور والتقدم ورفع جودة حياة الإنسان.

وتشمل الجائزة - التي يتم تنظيمها كل سنتين - خمس فئات تضم أفضل الممارسات في مجال التجديد الحضري والأماكن العامة وأفضل ممارسة في تشييد المباني المستدامة والمبتكرة والذكية وأفضل الممارسات في مجال الحفاظ على نظم الأغذية الحضرية وأفضل الممارسات في معالجة التغير المناخي والحد من التلوث وأفضل الممارسات في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية.

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