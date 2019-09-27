حملات توعوية وتفتيشية على خزانات مياه الشرب في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) أكدت بلدية منطقة الظفرة، أهمية الالتزام بالقرار الإداري رقم (26) لسنة 2018 بشأن الصحة والسلامة العامة لخزانات مياه الشرب، وذلك في إطار الحملات التوعوية والتفتيشية التي تنظمها البلدية على مستوى مدن المنطقة وشملت كلا من مدينة زايد، ومدينة ليوا ومدينة غياثي ضمن حملات توعوية تضمنت المحال التجارية تم خلالها توزيع مطبوعات لنشر التوعية بأهمية اتباع الإرشادات الصحية لأعمال الصيانة اللازمة لخزانات المياه، بما يحافظ على السلامة والصحة العامة. كما تم التفتيش المرئي على خزانات المياه الأرضية وخزانات المياه العلوية بالمحال التجارية، للتأكد من صيانتها ونظافتها بشكل دوري.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على التوعية بأهمية نظافة خزانات المياه للمحافظة على الصحة العامة للمستهلكين خاصة أن المياه تعتبر عصب الحياة وتستخدم كثيراً في الحياة اليومية لسكان وزوار المنطقة، وكذلك تعمل البلدية على التعريف بكيفية إزالة الأوساخ المتواجدة في الخزانات، والتي من الممكن أن تؤدي إلى ظهور مشاكل عدة، وتؤثر على طعم المياه ورائحتها. وتم توزيع قائمة بأسماء وهواتف الشركات المعتمدة لتنظيف خزانات مياه الشرب لملاك ومندوبي البنايات التجارية لإجراء التنظيف الخاص بالخزانات التابعة لهم.

ومن النصائح المتبعة لتنظيف خزانات المياه، العمل على صيانة الخزانات بصورة دورية للتأكد من سلامة الخزانات. وأن تكون الخزانات مصنوعة من مواد مضادة للصدأ والتآكل. واختيار المكان المناسب لوضع الخزانات بعيداً عن أي ملوثات، بالإضافة إلى اختيار طلاء مناسب للخزانات لمنع نمو الطحالب، وغيرها.

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