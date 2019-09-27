حملة لتنظيف خزانات مياه الشرب في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة الصحة العامة المرحلة الأولى حملتها التفتيشية على خزانات مياه الشرب، واستهدفت المباني السكنية القديمة، بهدف الاطلاع على الشروط والمعايير الصحية لخزانات مياه الشرب ولفحص أغطية هذه الخزانات والتأكد من كونها مغلقة بإحكام، ولضمان خضوع الخزانات للتنظيف والتعقيم الدوري، وقياس جودة المياه في الخزانات، وتوعية السكان بمتطلبات نظافة الخزانات.

وأكد الدكتور سعيد قرواش الرميثي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي أن الحملة استخدمت أجهزة تفتيش مياه محمولة ميدانية تم توفيرها لهذا الغرض لتحليل المياه في الموقع.

وتأتي هذه الحملة انطلاقا من حرص بلدية مدينة أبوظبي على رفع معايير جودة الحياة لمجتمع مدينة أبوظبي والتأكد من أن هذه المرافق الصحية نظيفة خالية من أي ملوثات قد تؤثر على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأشار الرميثي إلى أنه بعد الانتهاء من هذه المرحلة والتفتيش على كافة المباني القديمة المستهدفة، سيتم العمل على المرحلة الثانية لتغطية كافة المباني السكنية داخل مدينة أبوظبي.

وتهيب بلدية مدينة أبوظبي بالسادة ملاك المباني ومديري العقارات والمشغلين ضرورة التأكد من النظافة والتعقيم الدوري والصيانة الدورية لخزانات مياه الشرب مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، حفاظاً على صحة السكان ولضمان جودة المياه داخل المباني.

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