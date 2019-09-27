5800 جولة تفتيشية على صالونات التجميل بأبوظبي

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أفادت بلدية مدينة أبوظبي بأن عدد الجولات التفتيشية على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية خلال العام الجاري بلغ 5800 جولة قامت بها إدارة الصحة العامة بهدف التحقق من التزامهم بالمعايير والاشتراطات الخاصة بالصحة، حرصاً على سلامة جمهور مرتادي هذه المراكز والصالونات.

وأكدت البلدية أن إدارة الصحة العامة تقوم في بداية الأمر بالتوعية لجميع المحال التجارية غير الغذائية والتي تخضع للرقابة الصحية من خلال المطويات التوعوية التي يتم توزيعها عليهم وبشكل دوري، مشيرة إلى إبلاغهم بالشروط والمعايير الصحية التي يتم تحديثها بشكل دوري وفي حال تم ارتكاب أي مخالفة يتم تحرير إنذار، والذي يعطي مهلة لهذه المنشآت التجارية لتصويب أوضاعها.

وحددت بلدية مدينة أبوظبي الشروط والمعايير، والتي تشمل الالتزام بتنظيف كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في مراكز التجميل والعناية الشخصية، وتعقيم كافة الأدوات بالطرق المعرفة من خلال استخدام معقمات معتمدة، وعدم استخدام الأدوات دون تنظيفها وتقيمها، والتأكد من استخدام فوط وأغطية نظيفة وتم غسلها، ويمنع استخدام الفوط المستخدمة مرة أخرى إلى زبون آخر، إضافة إلى الحرص على توفير حاوية مخصصة لغسيل وتنظيف البياضات بعد الاستخدام.

وتحذر البلدية بشكل مستمر من استخدام الأجهزة غير المرخصة من جهات الاختصاص، مثل أجهزة الليزر والأجهزة الطبية التي يقتصر استخدامها في داخل المراكز الطبية والتي تحتاج إلى فنيين مدربين ومؤهلين من الجهات المعتمدة، وفيما يتعلق باستعمال الأمواس ذات الاستخدام الواحد فإن هذا الأمر غير إلزامي وإنما تنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة هو الأساس في تقديم الخدمة.

وأضافت بلدية مدينة أبوظبي أنه يوجد استعداد خلال الأعياد والمناسبات الرسمية لمراقبة مراكز التجميل والعناية الشخصية بشكل عام، من خلال تكثيف الجولات التفتيشية وخصوصاً المسائية، وزيادة توعية العاملين داخل هذه المراكز، وتوعيتهم وحثهم على شروط ومعايير الصحة العامة كافة.