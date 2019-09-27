أبوظبي والسويد تتعاونان في «العلاج بالخلايا»

أبوظبي(الاتحاد)

وقَّعت دائرة الصحة في أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وجامعة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع شركة تاكورا السويدية، بالتعاون مع معهد كارولينسكا، بهدف حشد كفاءات وخبرات جميع الأطراف لتطبيق باقة من العلاجات الثورية المبنية على استخدام الخلايا لعلاج الأورام السرطانية وأمراض السكري والشيخوخة وغيرها من الأمراض.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص الأطراف المعنية على بحث سبل التعاون المشترك في مجال الأبحاث ونقل المعرفة فيما يخص العلاجات المبنية على استخدام الخلايا، تمهيداً لإنشاء مركز أبحاث متخصص، ما سيسهم في تطوير الرقابة الصحية المصاحبة لتطبيقها تحت إطار منهجي وتنظيمي مبني على التأكد من سلامة المرضى.

وتعمل المؤسسات المحلية الثلاث بالتعاون مع شركة تاكورا على جمع الخبرات والمعرفة والحفاظ على استدامتها وتدريب وتأهيل المهنيين الصحيين بشكل أكاديمي وإكلينيكي تحت إطار تنظيمي يضمن سلامة المرضى، ما سيسهم في تسريع انتقال اقتصاد أبوظبي إلى مرتبة تنافسية وعالية الإنتاجية، تصب في الاقتصاد المبني على المعرفة والاستثمار الأمثل في جعل أبوظبي منارة عالمية للتكنولوجيا الطبية الحديثة والابتكار العلمي الصحي ووجهة رائدة للسياحة العلاجية، وبالتالي توفير اقتصاد طبي متميز يسهم في تنويع الاقتصاد، وتوفير فرص العمل في المستقبل وتعزيز ثقة المرضى بالتقدم العلمي الطبي والمتوافر في القطاع الصحي.

وقع الاتفاقية محمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة وعلي العبيدلي المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، والدكتور غالب الحضرمي، مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية وبير باتل، مؤسس شركة تاكورا عن شركة تاكورا.

وقال الهاملي: «سعداء بالشراكة مع مؤسسة سويدية مرموقة كشركة تاكورا والباحثين والخبراء من جامعة كارولينسكا العريقة، وتعميق أطر التعاون مع شركة صحة وجامعة الإمارات، حيث يأتي توقيع هذه المذكرة ضمن سلسلة من علاقات التعاون البناءة التي يعمل القطاع الصحي في إمارة أبوظبي على ترسيخها وتعزيزها بهدف مواصلة الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة في الإمارة». من جانبه، أكد الدكتور علي العبيدلي أن التعاون مع مؤسسات علمية وبحثية عالمية مرموقة سيكون له بالغ الأثر في تحقيق نتائج لتوفير أنماط علاجية متطورة للمرضى في دولة الإمارات بشكل عام، وفي أبوظبي بشكل خاص، مشيراً إلى أن العلاج بالخلايا الجذعية من العلاجات الحديثة المعمول بها عالمياً في مجالات قد تسهم في شفاء عدد من الأمراض.