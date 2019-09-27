الطقس غائم جزئياًً اليوم

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خاصة على المناطق الشرقية والداخلية، مع فرصة لتكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر، فيما تكون الرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب الركامية، مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية /‏ 20 - 35 كم/‏س، تصل إلى 45 كم/‏س أحياناً مع السحب الركامية، بينما سيكون الخليج العربي متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:53، والثاني عند الساعة 23:53 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 17:48 والثاني عند الساعة 38:06 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 31: 08 والثاني عند الساعة 32:20 والجزر الأول عند الساعة 39: 14 والثاني عند الساعة 02:50 .

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