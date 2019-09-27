تركيبة دوائية تمنح الأمل لمرضى سرطان الرئة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

كشف البروفيسور جوليان داونورد، مساعد مدير البحوث في معهد فرانسيس كريك عن إمكانية تحقيق ثورة جديدة في علاج سرطان الرئة، حيث توصل فريق من العلماء إلى تركيبة دوائية جديدة تساعد على تقليص الأورام السرطانية في الرئة.

جاء ذلك، خلال ملتقى «أحدث المستجدات حول أبحاث السرطان»، الذي نظمته جمعية أصدقاء مرضى السرطان أمس الأول في كلية الطب بجامعة الشارقة.

وأشار البروفيسور جوليان إلى أنه تمكّن مع فريقه من اكتشاف تركيبة جديدة من الأدوية يمكن أن تسهم في تقليص الأورام السرطانية في الرئة عند البشر والفئران بشكل كبير، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد عامين من الجهود الجبارة، والأبحاث العلمية المكثفة التي تم إجراؤها في «مختبر الشارقة» بمعهد فرانسيس كريك في العاصمة البريطانية لندن، مؤكداً إمكانية استخدام التركيبة الدوائية الجديدة في التجارب الكلينيكية على البشر خلال العامين المقبلين للتأكد من فعاليتها في علاج سرطان الرئة.

ويشرف البروفيسور جوليان على مختبر الشارقة الذي يضم نخبة من كبار العلماء والباحثين الذين يصل عددهم إلى حوالي 1250 عالماً من مختلف التخصصات الذين يسخرون قدراتهم البحثية للتوصل إلى الأسباب الكامنة وراء الأمراض الخطيرة وغير المعدية، لا سيما السرطان.

وقال: «اكتشفنا في الآونة الأخيرة أن دمج عقار جديد مع اثنين من المركبات الأخرى يساهم بشكل كبير في تقليص حجم الأورام السرطانية في الرئة عند الفئران، والخلايا السرطانية عند البشر، حيث تبين من التجارب أن التركيبة الدوائية كانت فعالة على الفئران».