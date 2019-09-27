«الصحة» تُعزز الوعي بمرض الزهايمر

دبي (الاتحاد) أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتزامن مع اليوم العالمي للزهايمر، حملة توعية تحت شعار «الزهايمر.. أكثر من مجرد نسيان»، بهدف تعزيز ورفع الوعي الصحي حول المرض وتثقيف المرضى والمجتمع بأهمية التشخيص المبكر وتطوير الممارسات الطبية في مجال مرض الزهايمر لتحقيق التمكين الاجتماعي والنفسي.

واشتملت الحملة على عددٍ من الأنشطة والفعاليات المجتمعية، التي تضمنت ورشة عمل تثقيفية في مستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي برعاية شركة لندبيك، عن اضطراب الذاكرة، للطبيب الزائر الدكتور حمد السيناوي استشاري طب نفسي لكبار السن، والدكتور طارق قاسم استشاري طب نفسي لكبار السن بمستشفى الأمل للصحة النفسية، استهدفت الطاقم الطبي بحضور 120 مشاركاً. كما واشتملت الحملة على عدة أنشطة أخرى، ومنها، جولة بالحافلة انطلقت من مستشفى الأمل إلى مبنى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدبي، لتعريف الموظفين والمراجعين بأهمية الصحة النفسية والتماسك الأسري، وتقديم الدعم اللازم لمرضى الزهايمر.

كما تضمنت الفعاليات زيارة دور كبار المواطنين في إماراتي الشارقة وعجمان.

وأشار الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، إلى أهمية تنظيم حملات توعوية للعمل على لفت انتباه المجتمع بأهمية التشخيص المبكر للمرض.

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