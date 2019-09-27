«بيئة الشارقة» تحتفل بـ «يوم البحار»

الشارقة (وام)

نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة أمس الأول، معرضاً بمناسبة اليوم العالمي للبحار، وذلك في مقر مركز واسط للأراضي الرطبة التابع للهيئة، ويستمر حتى 30 سبتمبر الجاري تضمن برامج وأنشطة وورشاً وفعاليات متنوعة.

وتعرف الجمهور على البحيرات الرطبة في مركز واسط وتصنيفاتها المختلفة من حيث العذوبة والملوحة ومكوناتها الطبيعية من أتربة وكائنات حية، واستكشاف أتربة المياه العذبة والمالحة تحت المجهر وعروض فيديو لبحيرات المحمية الخارجية، بالإضافة إلى ورشة تعليمية وتثقيفية لتصنيف الكائنات التي تعيش في البحيرات وورشة لوحة مكونات البحيرات، وهدفت الفعالية إلى المساهمة في تعريف الزوار على تاريخ تكوّن المنطقة.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: «إن الاحتفال باليوم العالمي للبحار هو مناسبة متجددة لإدراك أهمية البحر والتحديات البيئية المحدقة به، ونحرص دوماً في الثلاثين من سبتمبر من كل عام على الاحتفاء بهذه المناسبة لعلنا نسهم في إثارة انتباه الرأي العام العالمي للبحر، كما تحرص الهيئة على الاحتفال بمختلف المناسبات التي تتعّلق بالمياه عموماً، والتي تشكل أكثر من 70% من الأرض، وكل ما له علاقة بعالم البيئة».