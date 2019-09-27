الامارات | أقوال

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «تربينا في مدرسة زايد على قيم نبيلة عديدة، من أهمها التسامح، والإمارات ستظل النموذج والقدوة في الانفتاح الواعي على الآخر وتقبّل أفكاره وتفهّم متطلباته».

محمد بن راشد آل مكتوم

تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 2019 عاماً للتسامح؛ تخصص «الإمارات اليوم» هذه المساحة احتفاءً بهذا العام، وتكريساً لدولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة عالمية للتسامح، حيث يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية، تظللها مشاعر التسامح والمحبة، فيما تتضافر لتشكل لوحة فسيفسائية نادرة، تتجاور فيها الديانات والأعراق واللغات.