الامارات | «إسلامية دبي» تفتتح جامع التسامح

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسلامية دبي» تفتتح جامع التسامح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أخيراً، جامع التسامح بمنطقة مرسى دبي، في جزيرة بلو ووتر، بحضور المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، محمد علي الفلاسي، وهو مسجد جامع لإقامة الصلوات الخمس والجمعة، وبُني على نفقة شركة مراس القابضة، وعدد من الإداريين وموظفي الدائرة، وعدد من المصلين.

وأكدت الدائرة في بيان صحافي لها، أمس، أن الجامع بني على الطراز الحديث، وبمساحة 2829 متراً مربعاً، ويستوعب أكثر من 1300 مصلٍ، ويتضمن ملحقاً للنساء يستوعب نحو 240 مصلية.

وأضافت أن الجامع يتزين بمنارة يصل ارتفاعها إلى 35 متراً طولياً، إلى جانب توافر مواقف خارجية للسيارات، مخصصة لروّاد الجامع من المصلين، إلى جانب الأماكن المخصصة للوضوء.