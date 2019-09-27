الامارات | «القاسمية» توقّع «وثيقة المليون متسامح»

شكرا لقرائتكم خبر عن «القاسمية» توقّع «وثيقة المليون متسامح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع مدير الجامعة القاسمية في الشارقة، الدكتور رشاد سالم، أمس، «وثيقة المليون متسامح»، التي أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية، تزامناً مع فعاليات «عام التسامح».

جاء ذلك خلال لقائه وفداً من دار زايد للثقافة الإسلامية، للتعريف بوثيقة المليون متسامح، حيث قام بالتسجيل في الوثيقة التي تتبنى رسالة «أن يكون الفرد متسامحاً مع نفسه ومع من حوله ومع مجتمعه، لأن في التسامح حياة».

وقال سالم إن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2019 عاماً للتسامح هو دليل على مدى التلاحم الذي يميز العلاقة بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن الأوفياء، وإبراز وجهها الحضاري، ونشرها لقيم الإنسانية في رحاب العالم، موضحاً أن دولة الإمارات، وبنهج التسامح، تعزز من فكرها ومبادئها في العمل على إبراز سماحة الإسلام ووسطيته، وما يدعو إليه من قيم فاضلة للإنسان في كل مكان.

Advertisements

وأضاف أن كل الشواهد منذ تأسيس الدولة حتى الآن تؤكد على هذا النهج القويم في سعي القيادة لتكون الإمارات حاضنة لشعوب العالم، وأن يكون التسامح سلوكاً يغرس لدى الجميع كسمة أساسية ملازمة لمجتمع الإمارات.

من جانبه، قال رئيس قسم الخدمات المساندة في دار زايد للثقافة الإسلامية، محمد المرزوقي، إن الوثيقة لاقت إقبالاً واسعاً، وحققت أكثر من نصف مليون مشارك حتى الآن.