الامارات | «أمانة الوطني» تقترح قانوناً عربياً لقطاع الفضاء بالجامعة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الوطني» تقترح قانوناً عربياً لقطاع الفضاء بالجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي مقترحات لقوانين استرشادية عربية بينها مقترح قانون لقطاع الفضاء، وذلك خلال اجتماع المؤتمر السنوي السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي اختتم أعماله أمس، بالجامعة العربية، وذلك بمشاركة الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي أحمد شبيب الظاهري.

وأفادت المذكرة التفسيرية التي قدمها الظاهري بأن أهمية القوانين الاسترشادية العربية تأتي لتفعيل المنظومة التشريعية العربية، لتكون بمثابة مرجع قانوني للدول والتشريعات الوطنية في الدول العربية، لتنظيم قوانينها الداخلية.

وقال الظاهري: «اقتراح إنشاء قانون استرشادي عربي لقطاع الفضاء، جاء من أجل البحث عن كل ما هو جديد، واستثمار الفرص في ظل ثورة صناعية رابعة، والإسهام في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية».

وأضاف الظاهري أن «اقتراح الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، يأتي نتيجة الوتيرة المتسارعة في سباق التكنولوجيا والعلم والبحوث في العالم، والبحث عن ما هو جديد، واستثمار الفرص في ظل ثورة صناعية رابعة».

وشدد الظاهري على ضرورة أن توحد الدول العربية التشريعات لإيجاد أفضل الممارسات التي ستؤدي إلى تحقيق اقتصادات تنافسية قائمة على البحث والمعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، والولوج في عصر التصنيع الفضائي واستكشاف الفضاء، موضحاً أن ذلك كله لا يأتي إلا من خلال توحيد القوانين التي بدورها ستكون أداة فعالة لتحقيق إنجازات وطموح الدول العربية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تقترح الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي قانوناً عربياً استرشادياً لقطاع الفضاء.

وأكد على أهمية عصر التصنيع الفضائي واستكشاف الفضاء، في إطار السعي نحو التطور الاقتصادي والحضاري والإنساني واستدامته.

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وأوضح أن الحديث عن قوانين الفضاء قديم، بدأ منذ الاتفاقية الأولى للأمم المتحدة للفضاء الخارجي في عام 1967، وانضمت إليها 103 دول، وتوالت من بعدها أربع اتفاقيات للأمم المتحدة ما بين عامي 1968 و1979.

وقال الظاهري: «هناك عدد من المنظمات الدولية التي تعنى بقوانين الفضاء، مثل اتحاد الاتصالات الدولية، إضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية، كهيئة قانون الفضاء في الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن القوانين المحلية المنتشرة في دول العالم، إضافة إلى عدد كبير من مشروعات القوانين والقوانين غير الملزمة وآراء فقهاء القانون، غير أن دول العالم لاتزال بحاجة إلى تفعيل قوانين الفضاء، والسعي نحو توحيد جهودها وصولاً إلى التناسق فيما بينها، خصوصاً في ظل حالة الفوضى الطاغية على قوانين الفضاء التي تنظم هذا القطاع، التي دفعت مجموعة من الجامعات للعمل على دليل يسمى «ووميرا»، وهو مشروع ضخم، يهدف إلى جمع جميع القوانين الموجودة والمتعلقة باستكشاف الفضاء والتنمية والعسكرة وتوضيحها وتبسيطها.

وقال: «في دولة الإمارات العربية المتحدة وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ16 (يناير 2019)، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، لتصبح دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً، التي لديها تشريعات وقوانين فضائية متكاملة، ولديها برنامج فضاء طموح يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من أهمية قطاع الفضاء وتقنياته في الاقتصاد الوطني، كونه يحقق أهداف الاستراتيجيات الوطنية من خلال ترسيخ الأطر والبيئة التنظيمية والتشريعية اللازمة لتحقيق الاستقرار وتحفيز الاستثمار والاستدامة في مختلف الأنشطة الفضائية بالدولة».

وأشار إلى أن مشروع القانون يتكوّن من 54 مادة، تهدف جميعها إلى وضع إطار تشريعي ينظم القطاع الفضائي لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة، ويحقق مشروع القانون أربعة أغراض رئيسة، تشمل تحفيز الاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي والأنشطة ذات الصلة به، وكذلك دعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية والأخرى ذات الصلة، بجانب دعم مبدأ الشفافية، وأخيراً التزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي، التي تكون الدولة طرفاً فيها.

وقال إن أمانة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة ترى أن وضع قانون استرشادي عربي لقطاع الفضاء بات ذا أولوية استراتيجية مستقبلية للدول العربية، بحيث تعمل على وضع الأطر التشريعية والقانونية والتنظيمية للاستكشاف السلمي للفضاء والاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الفضاء، وبالتالي قانون عربي موحد يضمن التنسيق والعمل وفق منظومة متكاملة، تسهم في الجهود العالمية السلمية للاستكشاف الفضائي، في إطار مواكب للمستقبل ومفاهيمه نحو الاستغلال الأمثل للفرص المعرفية والتنموية والاقتصادية التي يؤمنها هذا القطاع.

صور فضائية من اختيار الجمهور

دعا مركز محمد بن راشد للفضاء الجمهور إلى تقديم اقتراحاتهم، وطلب التقاط صور من الفضاء، من رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، إذ نشر المركز تغريدة على «تويتر»، جاء فيها: «اطلبوا صورة من الفضاء، رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري جاهز لالتقاط صورة من اختياركم»، مضيفاً: «أرسلوا اقتراحاتكم لصور ترغبون في رؤيتها داخل أو خارج محطة الفضاء الدولية، وسيتم اختيار أجمل الاقتراحات».