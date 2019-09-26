الإمارات توقع اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة المسبقة مع كيريباتي

وقعت دولة الإمارات، اليوم الخميس، اتفاقية مع جمهورية كيريباتي لإعفاء مواطنيهما من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة إلى البلدين.

جرى التوقيع على الاتفاقية من قبل معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وفخامة تانيتي ماماو رئيس جمهورية كيريباتي وذلك على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في 23 أكتوبر المقبل ومن المتوقع أن تسهل السفر بين البلدين وتشجع على زيادة التبادل الثنائي بينهما.