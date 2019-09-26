رائد الفضاء هزاع المنصوري... يتصدر ترند الإمارات

أبوظبي- محمد فال معاوية

تفاعل مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل كبير مع وصول رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، ليصبح أول رائد فضاء عربي يزور محطة الفضاء، بآلاف التغريدات والصور ومقاطع الفيديو، ليحتل وسم "#هزاع_المنصوري و#أول_رائد_فضاء_إماراتي و#طموح_زايد_يعانق_الفضاء و#الإمارات_في_الفضاء" صدارة قائمة ترند الإمارات.

واحتفت الإمارات على كافة المستويات رسمياً وشعبياً بوصول رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية ليلة الخميس.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "قبل أكثر من عامين، أطلقت وأخي محمد بن زايد برنامج الإمارات لرواد الفضاء. واليوم، نحتفل بانطلاق أول رائد فضاء إماراتي في مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية... إنجاز إماراتي نفخر به ونهديه للأمتين العربية والإسلامية".

وأضاف سموه "وصول هزاع المنصوري للفضاء هو رسالة لكل الشباب العربي .. بأننا يمكن أن نتقدم .. ونتحرك للأمام .. ونلحق بالآخرين .. محطتنا القادمة هي المريخ عن طريق مسبار الأمل الذي صممه ونفذه شبابنا بكل اقتدار".

من جهته، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تابعت بكل فخر واعتزاز صعود ابن الإمارات هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية".

وأضاف سموه: "حدث يرسخ ثقتنا في شبابنا الذين يحملون راية الوطن.. خطوة تاريخية تعزز طموحاتنا الواعدة نحو المستقبل، ندعو الله عز وجل لهزاع بالتوفيق في مهمته والعودة سالماً إلى الوطن".

وأعرب أصحاب السمو الشيوخ والمسؤولون والمواطنون عن الفخر والاعتزاز بوصول هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.

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وأكد المغردون أن انطلاق مهمة هزاع المنصوري، كأول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، تعد لحظة فخر واعتزاز لكل إماراتي وعربي.

وفي هذا الصدد، قال خالد العلاوي "كل التوفيق لابن الإمارات في رحلته الفضائية. ومبروك للإمارات هذا الإنجاز. حقاً لكم أن تفخروا بأبناء الإمارات. الله يحفظ الإمارات وأهلها ويوفقهم للخير #هزاع_المنصوري".

وغرد خليفة الشكيلي "نبارك للعرب كافة ولشعب الإمارات خاصة نجاح هزاع المنصوري بوصوله لمحطة الفضاء الدولية".

وكتبت نورا المطيري، "هناك من يصعد الآن إلى الفضاء.. ليصعد باسم بلاده عالياً خفاقاً ويحقق حلم والده المؤسس.. #بالتوفيق_هزاع #هزاع_المنصوري #حلم_زايد #طموح_زايد_يعانق_السماء".

وقال محمد الكندري، "#هزاع_المنصوري رجل تفتخر فيه بدون ما تعرفه حفيد زايد أحلى سلام لك ومتابعين أخبارك ترجع بالسلامة يا فخر الخليج والعرب سلامي لك".

وأضاف فارس عوض، "#طموح_زايد_يعانق_الفضاء كم نفتخر بك، يصعد إلى الفضاء نجما في عيون الجميع، حاملاً معه القرآن الكريم، صورة الشيخ زايد، وترافقه دعوات شعب الإمارات مرددة (نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه)".

وعلق فيصل البصري، قائلاً "سووها عيال زايد #طموح_زايد_يعانق_الفضاء #هزاع_المنصوري".

واحتفت محطة الفضاء الدولية بوصول هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وعربي إليها، ضمن فريق علمي يضم رائد الفضاء الروسي أوليخ سكريبوشكا ورائدة الفضاء الأميركية جاسيكا مير.

وأضحت الإمارات العربية المتحدة رسمياً أول دولة عربية ترسل رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية بحسب تقرير نشرته محطة الفضاء الدولية، اليوم الخميس.