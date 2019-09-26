أعمال التحضير للحدث الأروع في العالم على طاولة اجتماع لجنة جاهزية المدينة لإكسبو 2020 دبي

عقدت لجنة جاهزية المدينة لإكسبو 2020 دبي اجتماعا برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، والرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، لبحث أحدث التطورات في أعمال التحضير التي تقوم بها الجهات المختلفة استعدادا لاستضافة الحدث الأروع في العالم بعد نحو 13 شهرا.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، وسعادة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وسعادة مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وسعادة هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسعادة المهندس داوود عبدالرحمن الهاجري المدير العام لبلدية دبي، وسعادة خليفة سهيل الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران.

واستمعت اللجنة إلى عرض تفصيلي لخطط الجهات المعنية المختلفة فيما يخص استعدادات دبي لإقامة الحدث الدولي، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع أحدث المستجدات المتعلقة ببعض مشاريع هيئة الطرق والمواصلات المرتبطة بإكسبو 2020، وكذلك استعدادات الدفاع المدني في دبي ومدى جاهزية التأهب التشغيلي لخدماته خلال فترة انعقاد الحدث الدولي.

وناقش الاجتماع أيضا استعدادات هيئة الصحة في دبي ومدى جاهزية خدماتها خلال مرحلة انعقاد إكسبو 2020 بالإضافة إلى استعدادات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومدى جاهزية خدماتها التشغيلية وخطط الاستجابة في حالات الطوارئ خلال فترة الحدث الدولي.

وتعليقا على اجتماع لجنة متابعة جاهزية المدينة قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم "استمعنا لشروح مفصلة من مختلف الجهات عما تخبئه دبي للعالم في أكتوبر 2020، ليكون إكسبو عيدا لدبي كلها على مدى ستة أشهر اعتبارا من أكتوبر من العام المقبل. الخطط دخلت في طور متقدم من التنفيذ على مختلف الأصعدة.. وهو ما رأيناه بأعيننا مباشرة في موقع إكسبو من قبل أن نستمع للشرح التفصيلي."

وأكد العقيد خبير علي المطوع مساعد المدير العام للدفاع المدني بدبي لشؤون الإطفاء والإنقاذ على أن "مركز الدفاع المدني (إكسبو2020) الذي انشأته إدارة المشاريع في إكسبو 2020 دبي هو من أحدث مراكز الدفاع المدني عالميا من حيث التصميم والممكنات التقنية والمعدات والآليات والقدرات التشغيلية التي تستجيب لمختلف الحالات الطارئة، ويعمل على الاستفادة من أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتأمين الحماية والسلامة لجميع الضيوف الزوار والمشاركين والعاملين في الحدث الدولي، ولمباني ومنشآت إكسبو التي تم ربطها إلكترونيا جميعا بغرفة عمليات الدفاع المدني بالمركز لتحقيق أقصر زمن للاستجابة وضمان أفضل التطبيقات الخاصة بالوقاية والسلامة في تلك المنشآت ليكون إكسبو 2020 دبي نموذجا للسلامة مثلما هو قدوة رائدة عالميا في جميع القطاعات والخدمات.

وهذه الإجراءات جميعا إنما تهدف لتأمين جميع المواقع والفعاليات الخاصة بإكسبو، هذا الحدث الاقتصادي والحضاري العالمي الضخم الذي تستضيفه دولة الإمارات، وذلك قبل انطلاق إكسبو وأثناء إقامته وعقب انتهاء فعالياته لتعزيز مكانة الدولة وإمارة دبي على الصعيد العالمي".

وحضر الاجتماع ممثلا عن هيئة الصحة بدبي، سعادة الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، وقدم سعادته عرضا توضيحيا استعرض من خلاله جهود رفع الجاهزية والاستعدادات في كافة مرافق هيئة الصحة التي تهدف لتلعب دورا فاعلا في نجاح إكسبو 2020 دبي. واستعرض أيضا مجال الخدمات التي بدأت هيئة الصحة بتقديمها من بداية الفترة التحضيرية لإكسبو 2020، بالإضافة إلى عرض الخطط المستقبلية وحجم الشراكة والتعاون مع الشركاء الحكوميين والقطاع الصحي الخاص سعيا للحفاظ على بيئة صحية آمنه وسليمة.

واستعرضت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ممثلة بسعادة المدير التنفيذي خليفة بن دراي يرافقه السيد مشعل جلفار مدير إدارة عمليات الإسعاف بالإنابة، خطة الاستعداد والجاهزية المتكاملة لاستقبال إكسبو 2020، وآلية العمل المشترك مع الجهات الحكومية والخاصة بما يعزز حرص المؤسسة الكبير على تغطية الحدث الدولي وفق أحدث المعايير العالمية في خدمات الطب الطارئ.

وقد وقعت المؤسسة 30 اتفاقية مع أكثر من 30 من المستشفيات الخاصة تهدف إلى التعاون في نقل الحالات المرضية والإصابات حسب مناطق الاختصاص الأقرب للمستشفى إذا استدعت الحالة، ووقعت أيضا اتفاقية مع شرطة أبوظبي والإسعاف الوطني تهدف إلى تعزيز الاستعداد والجاهزية والتنسيق لإكسبو 2020 دبي.

وإلى جانب ذلك وقعت المؤسسة اتفاقية مع شركة تجارة الخليج والعالم، لتوريد عدد 200 جهاز للإنعاش القلبي، ليجري وضعها في أهم الأماكن الحيوية في موقع إكسبو 2020، وتدريب كافة المعنيين على استخدام الأجهزة، وجرى تخصيص 14 نقطة إسعافيه في موقع إكسبو مزودة بكوادر إسعافيه مؤهلة للاستجابة للإصابات والحالات المرضية في زمن قياسي.

وتم عرض أحدث الأنظمة الذكية في حفظ معلومات المرضى والمصابين، وربط هذه الأنظمة مع المستشفيات للحرص على التدخل السريع إن لزم، بالإضافة إلى نظام تتبع مركبات الإسعاف، وتطبيق أسعفني الخاص في تسجيل المتطوعين وتدريبهم للاستعانة بهم في الحدث الدولي.

وفي أكتوبر المقبل ومع احتفال بدء العد التنازلي على عام متبقي على انطلاق إكسبو 2020 دبي، سينمي الحدث الدولي مستوى الوعي بشعاره الرئيسي “تواصل العقول وصنع المستقبل” ومواضيعه الفرعية، الفرص والتنقل والاستدامة، وأهميتها لبناء مستقبل أفضل.

ومن المرتقب أن يصبح إكسبو 2020 دبي أحد أكثر نسخ إكسبو الدولي تنوعا وشمولا في التاريخ، مرتكزا على مشاركة أكثر من 200 جهة من دول ومنظمات متعددة الجنسيات وشركات ومؤسسات تعليمية، فضلا عن نحو 25 مليون زيارة متوقعة ما بين أكتوبر 2020 وإبريل 2021، وتشير التقديرات إلى أن 70% من الزوار سيكونون من خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.