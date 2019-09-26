سفارات الدولة تتابع إطلاق أول رائد فضاء إماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

تابع أعضاء سفارات الدولة والبعثات الرسمية بالخارج لحظات إطلاق أول رائد فضائي إماراتي على متن رحلة لمهمة في الفضاء الخارجي، حيث أقامت سفارة الدولة في إسلام آباد، احتفالية حضرها المجتمع الدبلوماسي والإعلامي الباكستاني لمتابعة اللحظات التاريخية والاستثنائية لانطلاقة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.

وغردت سفارة الدولة في سويسرا قائلة: «اليوم.. مهمة حلم زايد إلى الفضاء والتي تتحقق بإذن الله على يد ابن الإمارات هزاع المنصوري».

وقالت الصفحة الرسمية لسفارة الدولة في المملكة الأردنية الهاشمية: «بمشاعر الاعتزاز والفخر تُحقق الإمارات اليوم إنجازاً تاريخياً وحدثاً بارزاً بانطلاق أول رائد فضاء إماراتي، ساهمت به توجيهات القيادة وإصرار وعزيمة عيال زايد».

ونشرت سفارة الدولة في موبوتو على تويتر: «ساعات قبيل انطلاق أول رائد فضاء من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى محطة الفضاء الدولية.. فخورين بك يا هزاع المنصوري.. اليوم تحقق حلم زايد الذي يتحول إلى حقيقة». وترقبت الصفحة الرسمية لسفارة الدولة لدى إيطاليا موعد إطلاق أول رائد فضاء إماراتي في مهمة استكشاف إلى رحلة لمحطة الفضاء الدولية.

فيما ذكرت سفارة الدولة في نيودلهي: «اليوم ستدخل الإمارات التاريخ من أوسع أبوابه عندما ينطلق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، محققا حلم زايد ومتسلحا بثقة القيادة وحاملا طموح شعب لا يعرف المستحيل».

وغردت سفارة الدولة في بيروت: «اليوم تحقق الإمارات حلم الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة حيث انطلق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية ضمن رحلة تاريخية على متن المركبة «سويوز إم إس 15».