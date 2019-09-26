اختيار شخصية متعددة المواهب ومبدعة في قطاع الترفيه كمضيف حفل جوائز ماريتايم ستاندرد

("ايتوس واير"): وقع الاختيار على جون كالشو، المبدع في فن التقليد والكوميدي والممثل ومقدم البرامج وعاشق الفضاء، ليكون مضيف حفل توزيع جوائز "ماريتايم ستاندرد" الذي سيُنظم في فندق أتلانتس بجزيرة النخلة في دبي يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر. هذا وتتمتع جوائز "ماريتايم ستاندرد" بسمعة عالمية مرموقة بصفتها إحدى أرفع المناسبات على جدول فعاليات قطاع النقل البحري العالمي.

وقال تريفور بيريرا، مدير عام "ماريتايم ستاندرد" في سياق تعليقه: "نحن مسرورون لانضمام جون إلينا كمضيف حفل عام 2019، إذ أنه يعتبر أحد أكثر الموهوبين في قطاع الترفيه في وقتنا الحاضر، ولا شك بأن أداءه خلال مجريات أمسية الحفل سيكون رائعاً ومسلياً ورفيع المستوى".

هذا ويُشار إلى جو كالشو على أنه أفضل فناني تقليد الأصوات والانطباعات في بريطانيا مع قدرته على تقديم أكثر من 350 صوتاً وانطباعاً لشخصيات عالمية مثل بوريس جونسون ودونالد ترامب وباراك أوباما. وكان جون قد احتل صدارة الأخبار في عام 1998 عندما اتصل بموظف الاستعلامات بمقر مكتب رئيس الوزراء البريطاني في "10 داونينغ ستريت" مقلداً صوت ويليام هيغ، ليتم توصيل مكالمته على الفور إلى توني بلير رئيس الوزراء البريطاني آنذاك.

وشملت إطلالاته التلفزيونية العديدة الكثير من البرامج منها "سبيتنغ إميج"، و"ذا إمبريشنابل جون كالشو"، وبرنامج الدمى المتحركة المصورة، و"نيوزويدز"، و"بانل شو"، و"إميتيشن غيم"، و"ذا رويال فارايتي بيرفورمنس". ويعتبر جون أحد أفراد الطاقم الرئيسيين لبرنامج "ديد رينجيرز" الكوميدي الذي جرى بثه لفترة طويلة على كل من "بي بي سي 2" و"بي بي سي راديو 4".

ونظراً لشغفه الكبير بعلوم الفضاء، فقد كان جون عضواً في البرنامج العالمي "ذا سكاي آت نايت" الذي تم بثه لفترة طويلة، حيث ظهر لأول مرة مع السير باتريك مور في الذكرى الخمسين للبرنامج.

وحققت جوائز "ماريتايم ستاندرد" لنفسها مكانها مرموقة بصفتها أرفع حفل جوائز لقطاع النقل والشحن البحري في المنطقة. وكانت جميع جوائز "ماريتايم ستاندرد" التي تم توزيعها حتى اليوم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وحضرها أكثر من 700 شخصية بارزة من نخبة الشخصيات في قطاع النقل البحري بالمنطقة ومن ضمنهم رؤساء مجلس إدارة، ورؤساء تنفيذيين، ومدراء عدد من شركات الشحن البحري الرائدة، والموانئ، ومشغلي المحطات البحرية، وشركات ومنظمات الخدمات البحرية.

هذا وكان الخبير في شؤون العلاقات العامة والصحفي والكاتب ألستير كامبل هو مضيف الحفل الأول لجوائز "ماريتايم ستاندرد" عند انطلاقتها عام 2014، في حين كان نجم كرة القدم الهولندي الأسطوري رود كوليت مضيف حفل عام 2015؛ وفي عام 2016 قاد جيم كلانسي، المذيع السابق في قناة "سي إن إن" مجريات الحفل؛ فيما قامت لارا دوتا، وهي نجمة السينما الهندية "بوليوود" وملكة جمال الكون السابقة بإدارة الحفل عام 2017؛ أما حفل العام الماضي فقد كان بإدارة تيم ويلكوكس، مذيع الأخبار في شبكة "بي بي سي".

للمزيد من المعلومات عن جوائز "ماريتايم ستاندرد" وكيفية حجز طاولة خلال هذا الحفل المرموق، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.tmsawards.com.

*المصدر: "ايتوس واير"