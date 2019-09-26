نشكر منح وسام "شكراً لعطائك " لمجموعة إنجازات



في يوم 25/9/2019 صباحاً تكرم مجموعة إنجازات من قبل مبادرة #شكراً_لعطائك من خلال مؤسسها السيد سيف الرحمن أمير ، تم تكريم مجموعة إنجازات تحت مظلة هذه المبادرة في إطار جهود المجموعة وبصماتها الإيجابية في المجتمع والتي لامست هدف المبادرة .

ويأتي إطلاق مبادرة #شكراً_لعطائك تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز العمل التطوعي وإستكمالاً لمسيرة الخير والعطاء التي بدأها الوالد زايد ، إضافة إلى تشجيع وتحفيز جهود الجميع للإستمرار في مسيرة العطاء على نهج زايد.

في الختام تم شكر وتكريم السيد سيف الرحمن أمير على جهوده الملموسة في خدمة المجتمع واهتمامه بالجانب التطوعي والمسؤولية المجتمعية ولروح التعاون الإيجابي مع مجموعة إنجازات.