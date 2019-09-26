عرض خاص للاستمتاع بتجربة "دولبي سينما" المذهلة بأسعار تنافسية حالياً في "ريل سينما- مركز الغرير"

إذا لم تكونوا قد اختبرتم تجربة "دولبي سينما" الرائعة في "ريل سينما" من قبل، فلكم موعد مع عرض مميز يتيح لكم الحصول على التذاكر مع البوبوكورن المجاني بسعر خاص، في "ريل سينما- مركز الغرير".

شاهدوا الأفلام المفضلة لديكم في "دولبي سينما" واستمتعوا بأفضل تقنيات العرض البصري والصوتي على الإطلاق واستفيدوا من عرض خاص يسري لغاية 30 نوفمبر، 2019، يتيح لكم الحصول على تذكرة السينما مقابل 50 درهم فقط، مع بوبوكورن مجاني صغير بالنكهة التي تختارونها.

ومع "ريل سينما- مركز الغرير"، أصبح لعشاق السينما في مناطق ديرة وبر دبي والكرامة وجهة رائعة لتمضية أروع الأوقات بصحبة الأهل والأصدقاء في "دولبي سينما". ويمكن الاستفادة من هذا العرض الخاص عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق "ريل سينما" للأجهزة المتحركة أو من أكشاك التذاكر الرقمية أو من شباك التذاكر.

وتقدم "ريل سينما- مركز الغرير" أحدث الأفلام من إنتاجات هوليوود والأفلام العربية وأفلام بوليوود والتغالوغ إضافة إلى الإنتاجات السينمائية بمختلف اللغات الهندية. وتضمن "دولبي سينما" دقة مذهلة للمشاهد، مع تقنيات مبتكرة للصوت وتصميم فريد من نوعه للقاعة، ليشعر الزوار وكأنهم أصبحوا جزءاً من أحداث الفيلم مع الصور الواقعية والصوت المتنقل بحسب أحداث كل مشهد. لا تفوتوا هذه الفرصة، واستمتعوا بتجربة سينمائية فريدة من نوعها بكل معنى الكلمة.

العرض: تذكرة "دولبي سينما" بسعر 50 درهم فقط مع بوبكورن مجاني

المكان: ريل سينما- مركز الغرير

الموعد: يومياً لغاية 30 نوفمبر، 2019